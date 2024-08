Revoluce v textilce světa. Železná lady Asie prchla s rukama od krve

Říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, jenže při pohledu na poslední vývoj v Bangladéši se kdejaký odborník na region musí nad historickými paralelami hořce pousmát. Vždyť za rok to bude přesně padesát let, co se Šajch Mudžíbur Rahmán, otec národa a vůdce hnutí za nezávislost na Pákistánu, stal obětí vojenského převratu.

Generálům se znelíbil autokratickými tendencemi, rozsáhlou korupcí, šířícím se chaosem v zemi i příklonem k SSSR, a tak ho 15. srpna 1975 nechali rozstřílet na schodech jeho rezidence. Vojáci spolu s ním povraždili i sedmnáct jeho příbuzných včetně jeho ženy, bratra a tří synů.