V textilce světa se k moci derou islamisté. Bangladéšské ženy se bojí o práci i práva

Jsou to první národní volby od revolučního vzepětí generace Z proti stále více autoritářské premiérce šajch Hasíně Vadžídové. Přesto pro mnohé představují spíše zdroj obav než oslavu svobody.
Příčinou je islamistická strana Jamaat-e-Islami, kterou vláda Vadžídové tvrdě potlačovala. Přechodná vláda vedená nositelem Nobelovy ceny Muhammadem Júnusem opatření uvolnila, což strana využila k mobilizaci. Začala s charitativní prací, čímž si u některých možných voličů získala plusové body.
Vůdce strany Rahmán se snaží zmírnit obraz své islamistické strany. Tvrdí, že mu jde o boj s korupcí a zavedení sociální spravedlnosti.