V textilce světa se k moci derou islamisté. Bangladéšské ženy se bojí o práci i práva

Šafíkúr Rahmán, vůdce bangladéšské islamistické strany Jamaat-e-Islami (4. února 2026) | foto: AP

Jan Hron
  8:42
V Bangladéši se konají parlamentní volby, které mezi obyvateli vzbuzují obavy. K moci se dere islamistická strana Jamaat-e-Islami, která se v průzkumech umisťovala druhá, ale má i potenciál volby vyhrát. Ženy její vzestup sledují se znepokojením, strana se řídí právem šaría a naznačuje oslabení jejich práv a pracovních příležitostí.

Jsou to první národní volby od revolučního vzepětí generace Z proti stále více autoritářské premiérce šajch Hasíně Vadžídové. Přesto pro mnohé představují spíše zdroj obav než oslavu svobody.

Příčinou je islamistická strana Jamaat-e-Islami, kterou vláda Vadžídové tvrdě potlačovala. Přechodná vláda vedená nositelem Nobelovy ceny Muhammadem Júnusem opatření uvolnila, což strana využila k mobilizaci. Začala s charitativní prací, čímž si u některých možných voličů získala plusové body.

Vůdce strany Rahmán se snaží zmírnit obraz své islamistické strany. Tvrdí, že mu jde o boj s korupcí a zavedení sociální spravedlnosti.

