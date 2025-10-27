Děsivý důsledek silných dešťů: Bangladéš zaplavili jedovatí hadi, lezou i do postelí

Ve vesnici Rádžšání na severu země, kolem které protéká řeka Padma, se hadímu uštknutí nevyhnul 35letý Srí Ananda Mondol. A stále ještě se třese strachy.
„Sklízel jsem rýži, když z ní vystřelil had a uštkl mě do kotníku,“ vypráví. „Upadl jsem, nemohl jsem mluvit ani se hýbat. Zvracel jsem a z úst mi tekly sliny.“ Po rychlém převozu do nemocnice strávil tři dny na jednotce intenzivní péče, než se mohl vrátit domů.
Měl štěstí, protože podobné případy často končí smrtí. A v posledních týdnech jsou v této oblasti, ležící více než 100 kilometrů severovýchodně od hlavního města Dháky, stále častější. Odborníci přisuzují nárůst počtu uštknutí silným dešťům v období monzunu, změnám v zemědělských postupech a urbanizaci.
„Hady nacházíme dokonce i ve svých postelích,“ říká Rezina Bégamová, zatímco si v řece pere prádlo. „Když procházím kolem polí, buší mi srdce,“ dodává 56letý Muhammad Bablu. „Jen včera tam zabili sedm hadů.“
Rýžová pole slouží jako útočiště pro mnoho druhů hadů, zvláště když monzunové deště rozvodní řeky. V univerzitní nemocnici v Rádžšání zaznamenal profesor Abú Šahín Rahmán od začátku roku 25 úmrtí v důsledku uštknutí hadem. „Letos jsme ošetřili více než 1000 pacientů, z nichž 206 uštkli jedovatí hadi, jako jsou kobry, bungaři nebo zmije,“ dodal.
V roce 2024 zaznamenaly bangladéšské zdravotnické úřady v celé zemi 118 úmrtí kvůli hadímu uštknutí, což byl rekordní počet. Letos si zatím hadí uštknutí vyžádalo 84 obětí.
Návrat zmije řetízkové
Obavy vyvolává především návrat zmije řetízkové (Daboia russelii). Tento druh, který byl kdysi považován za vyhynulý, se v roce 2013 znovu objevil a vybírá si čím dál tím více obětí.
„Zmije řetízkové jsou vynikající plavci, kteří mohou plavat na vodní rostlině známé jako tokozelka nadmutá a velmi snadno se přesouvají z místa na místo,“ vysvětluje zoolog Faríd Ahsan z univerzity ve městě Čitágáon.
Odborníci se domnívají, že jejich letošní rozmnožení souvisí především s bohatými srážkami. V oblasti Rádžšáhí napadlo od května do září 1409 milimetrů srážek, což je mnohem více než 1175 milimetrů v běžném období.
Místní rozvoj zemědělství
K rozmnožování plazů přispívá také narušení ekosystémů. „Jejich přirozené prostředí je zničené, a tak nyní žijí v kontaktu s lidmi,“ řekl herpetolog Gauhár Naim Vara.
Nárůst zemědělské produkce – v Bangladéši se nyní sklízí rýže třikrát ročně – navíc způsobil rozmnožení hlodavců, kteří se touto plodinou živí, a jejich predátorů, tedy hadů, zdůrazňuje Faríd Ahsan.
Stoupající počet uštknutí už donutil nemocnice v zemi, aby doplnily a zvýšily zásoby protijedů. „Máme dostatek dávek na příští tři týdny a v Indii jsme objednali další,“ uvedlo bangladéšské ministerstvo zdravotnictví a rodiny.
Úřady také zahájily vývoj séra vhodného proti jedu zmijí řetízkových. To však nebude k dispozici dříve než za tři roky. Do té doby se obyvatelé vesnic snaží omezit riziko uštknutí pouze prevencí: chodí ven vybavení holemi, v dlouhých kalhotách a pevných botách. To je ale příliš neuklidňuje. „Had může kdykoli uštknout kohokoli z nás,“ opakuje Muhammad Bablu, „a tato myšlenka nás neustále straší.“