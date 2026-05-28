Jen pár hodin před plánovanou porážkou zasáhla vláda a rozhodla, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina. Buvol se stal internetovou senzací a k jeho bývalému majiteli proudily davy lidí, kteří se chtěli s neobvyklým zvířetem vyfotit.
Kurátor národní zoo Atiqur Rahman řekl, že buvol dostane vlastní výběh. „Máme pro albínského buvola připravený přístřešek a ošetřovatele. Bude v karanténě dva týdny,“ vysvětlil.
Zia Uddin Mridha, bývalý majitel buvola, řekl, že jeho bratr zvíře pojmenoval Trump kvůli jeho hřívě, která připomíná vlasy tohoto amerického státníka. Samce však před svátkem prodal. Policie ho následně odebrala novému majiteli na žádost oddělení hospodářských zvířat.
Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu
Během svátku íd al-adhá v Bangladéši se 170 miliony obyvatel obětují více než 12 milionů kusů hospodářských zvířat, včetně koz, ovcí, krav a buvolů. Tento svátek připomíná proroka Abraháma, kterému bůh nakázal obětovat svého syna a tím prokázat svou poslušnost.
Muslimové si tuto událost připomínají právě porážkou ovcí nebo jiných zvířat a maso pak rozdělují mezi rodinu nebo darují chudým. Pro mnoho chudých rodin jde o vzácnou příležitost ochutnat maso.