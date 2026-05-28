Albínského buvola zachránila podoba s Trumpem před porážkou, skončí v zoo

Autor: ,
  9:45
V Bangladéši se před muslimským Svátkem oběti (íd al-adhá) dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, mělo ve čtvrtek skončit na porážce, nakonec ale zamíří do národní zoo v Dháce. Původně měl 700kilogramový buvol skončit jako součást náboženských obětí.

Jen pár hodin před plánovanou porážkou zasáhla vláda a rozhodla, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina. Buvol se stal internetovou senzací a k jeho bývalému majiteli proudily davy lidí, kteří se chtěli s neobvyklým zvířetem vyfotit.

Albínského buvola z Bangladéše před smrtí zachránil fakt, že svým účesem připomíná amerického prezidenta Donalda Trumpa. (28. května 2026)
Kurátor národní zoo Atiqur Rahman řekl, že buvol dostane vlastní výběh. „Máme pro albínského buvola připravený přístřešek a ošetřovatele. Bude v karanténě dva týdny,“ vysvětlil.

Zia Uddin Mridha, bývalý majitel buvola, řekl, že jeho bratr zvíře pojmenoval Trump kvůli jeho hřívě, která připomíná vlasy tohoto amerického státníka. Samce však před svátkem prodal. Policie ho následně odebrala novému majiteli na žádost oddělení hospodářských zvířat.

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

Během svátku íd al-adhá v Bangladéši se 170 miliony obyvatel obětují více než 12 milionů kusů hospodářských zvířat, včetně koz, ovcí, krav a buvolů. Tento svátek připomíná proroka Abraháma, kterému bůh nakázal obětovat svého syna a tím prokázat svou poslušnost.

Muslimové si tuto událost připomínají právě porážkou ovcí nebo jiných zvířat a maso pak rozdělují mezi rodinu nebo darují chudým. Pro mnoho chudých rodin jde o vzácnou příležitost ochutnat maso.

