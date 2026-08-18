Moldavské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že jeho radary zachytily „vstup vzdušného objektu do vzdušného prostoru Moldavské republiky“. Moldavská policie poté uvedla, že střela vyhloubila kráter o průměru přibližně 2 metry a hloubce kolem 50 centimetrů v obci Talmaza. Tlaková vlna výbuchu zasáhla plochu o rozměrech přibližně 45 × 20 metrů.
Velkou výhodou je cena střely. Rusové pro konstrukci využívají čínské a západní komponenty získané přes prostředníky. Dovedou díky tomu udržet cenu na úrovni 50–150 tisíc dolarů. Pro srovnání, Ch-101 stojí 2 miliony dolarů a Iskander-K 1,5 milionu dolarů.