Banderol v ruštině znamená malá zásilka, balíček. A nutno říci, že ruské ozbrojené síly v posledních dnech a týdnech zásobují ukrajinská města, logistické huby Nové pošty či přístavy v severozápadním koutu Černého moře víc než hojně.
Analýzy ukrajinské vojenské rozvědky HUR odhadují, že je nasazují až při osmdesáti procentech všech útoků na přístavy Oděsa, Čornomorsk a Pivdennyj. Ukrajinská protivzdušná obrana s nimi má už dnes dost velké problémy a brzy může být ještě hůř.
Výsledkem je téměř totální zastavení ukrajinského námořního exportu a importu. Ukrajinští zemědělci varují, že v době sklizně to může mít dopad na dodávky potravin na světových trzích.