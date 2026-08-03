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Tomahawk za hubičku. Laciná ruská wunderwaffe zaškrtila ukrajinské přístavy

Adam Hájek
  17:00

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Laciná ruská střela s plochou dráhou letu Banderol zavěšená pod bezpilotním strojem Orion | foto: t.me/milinfolive

Ukrajinské přístavy zastavily provoz, na obzoru doutnají trosky lodí naložených kukuřicí a třetí svět opět obchází přízrak hladomoru. Do značné míry je to „zásluha“ laciné rakety s plochou dráhou letu Banderol, kterou začaly ve velkém při útocích na Ukrajinu používat ruské síly. I když v přesném slova smyslu to raketa není.

Banderol v ruštině znamená malá zásilka, balíček. A nutno říci, že ruské ozbrojené síly v posledních dnech a týdnech zásobují ukrajinská města, logistické huby Nové pošty či přístavy v severozápadním koutu Černého moře víc než hojně.

Analýzy ukrajinské vojenské rozvědky HUR odhadují, že je nasazují až při osmdesáti procentech všech útoků na přístavy Oděsa, Čornomorsk a Pivdennyj. Ukrajinská protivzdušná obrana s nimi má už dnes dost velké problémy a brzy může být ještě hůř.

Výsledkem je téměř totální zastavení ukrajinského námořního exportu a importu. Ukrajinští zemědělci varují, že v době sklizně to může mít dopad na dodávky potravin na světových trzích.

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