Číňané nad Amerikou s balony? To vypadá, jako by se jim pomíchaly časy a mířili do minulosti. Když začínala, vaši předkové u toho mohli být taky. Byl červen 1794, Napoleon ještě ani nebyl generálem. U města Fleurus v dnešní Belgii Francouzi při bitvě s koalicí nepřátel, kde byli i Rakušané, vytáhli zázračnou zbraň.

A možná prý ten balon, ať byl třeba špionážní, nebo meteorologický, byl hlavně zkušební balonek. Zkoumal, co budou USA dělat.