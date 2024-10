Lipavský končí cestu po Balkáně. Otázkám na Rusko se Srbové vyhnuli

Už před odletem Lipavský směrem k novinářům avizoval, že bude důležité pohovořit o vztazích mezi Bělehradem a Prištinou, hlavním městem Kosova, jejž srbská vláda neuznává jako suverénní stát. Normalizací vztahů s Kosovem je mimo jiné podmíněn také vstup Srbska do Evropské unie (EU). Srbsko má status kandidátské země od srpna 2012, vyjednávání zahájilo o dva roky později.

I o tom jednal Lipavský v pátek s prezidentem Srbské republiky Aleksandarem Vučičem a předsedou vlády Milošem Vučevičem. Český ministr zahraničí rovněž jednal se svým srbským protějškem Đuričem.

„Naše vztahy s Českem jsou klíčové a po staletí přátelské. V oblasti širších mezinárodních vztahů jsme na evropské cestě a evropských hodnotách. Česku vděčíme za to, že podporuje integraci západního Balkánu do EU. Do roku 2027 Srbsko dokončí kompletní proces vnitřních změn pro vstup do EU. Věříme, že srbský národ může přispět společnému evropskému projektu,“ řekl Đurič po jednání na tiskové konferenci.

Zdůraznil vděčnost za podporu při evropských integracích. „Srbský národ čelí různým výzvám. Česká republika může mít v Srbsku partnera. Partnera, který bude zachovávat klid a mír,“ dodal srbský ministr zahraničí.

Intenzivní vztahy mezi oběma zeměmi a vřelé přijetí potvrdil i Lipavský. „Česko podporuje srbskou vládu v evropských jednáních. Nelze ale opomenout velmi citlivé otázky, jako jsou vztahy mezi Srbskem a Kosovem,“ doplnil na tiskové konferenci Lipavský.

Mezi Ruskem a Západem

Na otázky českých novinářů nedošlo. Srbsko si je vyžádalo předem. Po jejich odeslání se rozhodlo dotazy médií na tiskové konferenci úplně vynechat. Většina otázek směřovala na vztahy s Ruskem a mezinárodní zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zahraniční politika této balkánské země je totiž dlouhodobě problematická. Srbsko balancuje mezi Bruselem, Moskvou, Pekingem a Washingtonem. I přes tlak Západu se urputně brání připojení k protiruským sankcím a s Ruskem si vyměňuje návštěvy na vysoké úrovni. Ukrajině ovšem dodalo Srbsko přes zprostředkovatelské firmy vojenský materiál v hodnotě téměř 800 milionů eur.

S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se Vučić naposledy setkal v květnu tohoto roku v Bělehradu. Společně podepsaly několik smluv a Vučić prohlásil, že vzájemné partnerství obou zemí pokročilo ke „společné budoucnosti v nové éře“.

Odpoledne přijme Lipavského předsedkyně Parlamentu Ana Brnabičová a následovat bude také prohlídka Českého domu v Bělehradě.

Pátečními jednáními v Bělehradě končí Lipavského cesta po západním Balkánu, kterou zahájil ve středu. Ve čtvrtek český ministr zahraničí navštívil Bosnu a Hercegovinu.