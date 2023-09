V hotelovém resortu na Bali se utrhl výtah. Zahynulo pět zaměstnanců

Všech pět lidí pracovalo v hotelovém úklidovém oddělení a byli ve věku od 19 do 24 let. Dva z nich zemřeli na místě, tři zahynuli později na následky zranění v nemocnici. Záběry z bezpečnostních kamer, které zveřejnila místní média, odhalují okamžiky nehody. Lidé nejprve do kabiny nastoupí, po několika chvílích je vidět, jak se výtah nekontrolovaně řítí dolů. Spojoval horní část hotelu se zařízeními níže v úbočí.

„Slyšel jsem křik a následné rány,“ dosvědčil vyšetřovatelům hotelový kuchař Ketut Suwiarta. Poté přispěchal na pomoc zraněným a zalarmoval záchrannou službu.

„Ocelové nosné lano nebylo dostatečně silné, aby vytáhlo nahoru vyvažovací závaží, které bylo poměrně těžké,“ sdělil v pondělí médiím šéf policie v Ubudu Made Uder. Podle vyšetřovatelů nefungovala ani bezpečnostní brzda. Náměstek balijského guvernéra Cok Ace řekl místním médiím, že dříve viděl povolení, podle něhož byl výtah v rámci rutinních kontrol v listopadu 2022 prohlášen za bezpečný.

Policejní šéf Ketut Widiada uvedl, že policie vyšetřuje, zda nehodu nezpůsobilo snížení počtu lan, která výtah nesou. Ještě z roku 2019 existují záznamy, že výtah byl v provozu s použitím tří závěsných lan, uvádí místní list Bali Tribun. V době nehody však podle některých svědectví fungoval s použitím jediného lana.

Hosté resortu Ayuterra byli po dobu vyšetřování přesunuti do náhradního ubytování. Majitel nabídl, že uhradí náklady na pohřeb obětí a poskytne odškodnění jejich rodinám. Výplata pozůstalým ve výši přibližně 4 000 dolarů (90 000 Kč) pro každého z nich je ale podmíněna tím, že proti resortu nepodniknou žádné právní kroky, uvádí místní zdroje.

Nehoda nyní zaměřila pozornost úřadů na bezpečnost a práva pracovníků na oblíbeném dovolenkovém ostrově, který měsíčně navštíví téměř 300 000 turistů.