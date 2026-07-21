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Zelenskyj se protestů velmi bojí. Syrského bude muset obětovat, říká expert

Adam Hájek
  20:00

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Ukrajinská generace Z demonstruje na podporu Mychjalo Fedorova (20. července 2026) | foto: Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Balázs Jarábik zná Ukrajinu jako své boty, tamní politiku detailně sleduje více než čtvrt století. Bývalý slovenský diplomat v rozhovoru pro iDNES Premium komentuje poprask kolem odvolání ministra obrany Fedorova, chyby prezidenta Zelenského i dopady dronových náletů na Krym. „Skvěle to vypadá a Západ z toho udělal velké vítězství. Ale ukrajinští analytici uznávají, že na vojenskou logistiku to vliv nemá,“ říká šéf analytického projektu Minority Report.

Kauza kolem odvolání Fedorova se prezidentské administrativě evidentně vymkla z rukou. Nyní se už píše o brzkém odvolání hlavního velitele ukrajinské armády Oleksanda Syrského, se kterým měl Federov spory. Při četbě západního zpravodajství má člověk dojem, že Syrskyj je záludný generál sovětského typu, který žene na smrt tisíce vojáků, a Fedorov je osvícený reformátor, který by Ukrajině vyhrál válku. Odpovídají takové dojmy realitě?
Svědčí to o tom, jakým způsobem západní média sledují Ukrajinu. Fedorov je skutečně populární a má moderní image. Určitě má vlastní vizi, jak má být vedena válka, má i výsledky – logistika, lockdown, procurement a tak dále. Ale západní média si už nevšímají toho, že se dostal do politického střetu jak s prezidentem, tak s vedením armády. Něco takového se za celou dobu války nestalo. Neudělal to ani Valerij Zalužnyj, který mi sám řekl, že by tím jen pomohl Rusům.

Syrskyj v pondělí publikoval příspěvek na sociálních sítích, který podle všeho napsalo PR oddělení kanceláře prezidenta ve snaze zachránit situaci. Podtrhl v něm velmi důležitou věc: úlohou ministra obrany je zabezpečit armádu, ne vést válku. V tom má naprostou pravdu. Já osobně si myslím, že Fedorov svůj mandát ministra obrany překročil. A to si západní média nepřipouštějí.

Syrskému vyčítají, že armáda bojuje urputně o každý metr a všechny pozice drží do poslední chvíle. Ale to není jeho chyba, on to dostal jako rozkaz od vrchního velitele. Tedy od Zelenského.

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