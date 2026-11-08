Za svůj život jste prošel různými bezpečnostními složkami. Sloužil jste u policejního Útvaru rychlého nasazení a později velel vojenskému SOGu, se kterým jste při zahraniční misi kryli záda českému velvyslanci v Iráku. S armádou jste se účastnil zahraničních misí na Balkán či do Afghánistánu. Po odchodu do civilu jste třeba cvičil Kurdy v Sýrii. Co z toho všeho ve vás zanechalo nejhlubší otisk nebo vzpomínku?
Asi se to nedá takhle zjednodušovat. Obecně můžu říct, že ve vás asi nejhlubší zážitky nezanechají střety s nepřítelem, ať už byly jakkoli drsné. Nejvíc na vás zapůsobí ztráta blízkého spolubojovníka a to, co následuje. Dodnes mám před očima den, kdy umřel Milan Štěrba (člen kontingentu Útvaru speciálních operací Vojenské policie, kterému Lumír Němec velel, zahynul při útoku sebevražedného atentátníka v březnu 2008 v Afghánistánu, pozn. red.). A taky chvíli, kdy jsem tuhle zprávu musel osobně sdělovat jeho manželce. To bylo asi to nejhorší, co jsem zažil. Třicetiletá žena, která se vám při téhle tragické zprávě zřítí do náruče. A vy vidíte ještě ani ne ročního chlapečka, co už nikdy neuvidí tátu. To na mě fakt zapůsobilo silně. Navíc jsem si uvědomil, jaké strachy asi zažívají naši blízcí, které při nasazení zanecháváme tady v bezpečí domova. A nejenom to.
Jednou na nás připravili minometný přepad. Odhadem nějakých dvacet metrů přede mnou spadla minometná šiška osmdesátka. Nečekali jsme to, nestihl jsem zalehnout.