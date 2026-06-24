Podle Euronews uzavření pláží ve Španělsku vysílá varovný signál pro zbytek Středomoří. „Středomoří nám ukazuje, co znamená svět s vyššími teplotami,“ varuje klimatický analytik Hatim Aznague.
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K nákaze bakterií může dojít dvěma způsoby. Buď požitím špatně tepelně upravených mořských ryb a plodů, zejména ústřic, nebo při kontaktu vody s otevřenou ránou. Úřady nicméně tvrdí, že riziko nákazy skrze konzumaci zůstává nízké.
Výskyt bakterie postupně roste. V letních měsících se pravidelně vyskytuje v Baltském nebo Severním moři. Zvýšenou aktivitu vědci pozorovali například na dánském pobřeží. Server Corporate Knights varuje před výskytem i podél východního pobřeží Spojených států.
Příznaky nákazy
Pokud k infekci dojde požitím kontaminované potravy, obvykle se podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) objeví vodnatý průjem, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, horečka a zimnice.
Kontakt s vodou obsahující tyto bakterie naopak může způsobit infekce ucha a pokud se dostanou do kontaktu s otevřenými ranami, mohou způsobit zarudnutí, otok a bolest v postižené oblasti.
V některých případech, pokud se infekce řádně neléčí, mohou nastat závažné komplikace, protože tyto bakterie uvolňují toxiny, které rychle ničí okolní kůži, tuk a svalovou tkáň. Zvýšené riziko platí pro starší lidi a lidi s oslabenou imunitou.
Aby se minimalizovalo riziko infekce, ECDC doporučuje vyhýbat se syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným korýšům a chránit otevřené rány, čerstvé řezné rány nebo vpichy nepromokavými obvazy před kontaktem s mořskou vodou.
Pokud se rána náhodou dostane do kontaktu s vodou, doporučuje se ji okamžitě omýt čistou, sladkou vodou.
„Vibrio se dříve považovala za velmi vzácnou infekci, ale v současnosti se stává obrovským problémem, zejména v souvislosti s letními vlnami veder a rostoucí oblibou celoročního koupání v moři,“ říká webu zdravotnické organizace Gavi doktor Yaovi Mahuton Gildas Hounmanou.
ECDC rovněž varuje, že v letních měsících je riziko infekce mnohem vyšší než v minulosti a do budoucna poroste.
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Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je Vibrio vodní bakterie, která se vyskytuje v mořských plodech, a některé její kmeny mohou způsobit onemocnění od gastroenteritidy až po závažné infekce, jako je vibrióza.
„Vibrio je blízkým příbuzným bakterie, která způsobuje choleru, ačkoli tyto dva mikroorganismy vyvolávají velmi odlišná onemocnění,“ vysvětluje web Gavi.
„V závažných případech může infekce vyvolat nekrotizující fasciitidu, při níž dochází k rychlému odumírání tkáně kolem rány. Bakterie se také může dostat do krevního oběhu a způsobit sepse. V některých případech je u pacientů nutná amputace postižené končetiny,“ popisuje organizace.