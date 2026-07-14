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Z opraveného Bajkonuru odstartovala vesmírná loď s rusko-americkou posádkou

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  18:48
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v úterý úspěšně odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) ruská vesmírná loď Sojuz MS-29, informovaly agentury Reuters či AP. Na palubě lodi, jejíž let k ISS potrvá asi tři hodiny, jsou americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauti Pjotr Dubrov a Anna Kikinová.

Startu na kosmodromu Bajkonur, který si pronajímá Rusko, se účastnil i šéf amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Podle AP tato první návštěva šéfa NASA na Bajkonuru za osm let ukazuje, že vesmírná spolupráce Moskvy a Washingtonu pokračuje navzdory napětí kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022.

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Isaacman se před úterním startem rusko-americké posádky setkal také se šéfem ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrijem Bakanovem a poděkoval Roskosmosu za profesionální přípravu mise.

Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) s rusko-americkou posádkou ruská vesmírná loď Sojuz MS-29. (14. července 2026)
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) s rusko-americkou posádkou ruská vesmírná loď Sojuz MS-29. (14. července 2026)
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) s rusko-americkou posádkou ruská vesmírná loď Sojuz MS-29. (14. července 2026)
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) s rusko-americkou posádkou ruská vesmírná loď Sojuz MS-29. (14. července 2026)
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Washington a Moskva byly ve druhé polovině 20. století za studené války rivaly i v závodech o dobývání vesmíru. Posléze začaly spolupracovat, nicméně v posledních letech se rozpadly plány na rozšíření této spolupráce, včetně možného zapojení Ruska do programu NASA Artemis pro výzkum Měsíce, napsala AP.

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Moskva totiž vzhledem k západním sankcím uvaleným na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu více spoléhá na Čínu, i pokud jde o dovoz klíčových technologií, a Roskosmos zahájil spolupráci s Pekingem na možné lunární misi.

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