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Bahrajn odrazil íránské údery, střela zasáhla i kurdský areál v Iráku

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  4:36aktualizováno  6:54

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Po nových amerických úderech na Írán hlásí Bahrajn odražení opakovaných íránských vzdušných útoků, zatímco v Iráku íránská střela zasáhla areál opozičních íránských Kurdů a Jordánsko oznámilo zničení čtyř střel odpálených z Íránu.

"Zachyceny a sestřeleny byly čtyři střely, které vstoupily do jordánského vzdušného prostoru z území Íránu," uvedla jordánská armáda. Íránské gardy podle agentury Fars sdělily, že zaútočily balistickými střelami na americkou základnu v Jordánsku.

Východně od severoiráckého města Irbíl dopadla íránská střela na zařízení jisté opoziční skupiny íránských Kurdů. Podle informací Reuters nejsou žádní mrtví a zranění hlášeni.

V noci na dnešek se v Bahrajnu třikrát rozezněly sirény, které varovaly před vzdušným útokem. Bahrajn po prvním poplachu podle Reuters oznámil, že protivzdušná obrana zachytila a zlikvidovala íránské vzdušné údery. O možných škodách či obětech úřady neinformovaly.

Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká pátá flotila. Právě radar letové kontroly páté flotily byl podle íránských revolučních gard jedním z cílů v Bahrajnu. Gardy tvrdí, že ho zlikvidovaly stejně jako radar kompletu Patriot a radar včasné výstrahy neupřesněného systému blízké obrany. Gardy dále uvedly, že terčem byly v Bahrajnu také sklady zbraní, střediska satelitní komunikace a kasárny amerických vojáků.

Spojené arabské emiráty sdělily, že íránské střely zasáhly v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží dva jeho tankery a že při útocích zemřel jeden člověk a dalších osm utrpělo zranění.

Americká armáda v pondělí pozdě večer SELČ oznámila, že podnikla další útoky na Írán. Dnes nad ránem SELČ pak uvedla, že tato vlna úderů, která již skončila, trvala zhruba pět hodin. Íránská státní média následně informovala o sérii explozí v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v provincii Hormozgán u Hormuzského průlivu či na nedalekém ostrově Kešm, který rovněž leží v této úžině důležité pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.

Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr zasáhly americké střely také provincii Chúzestán na západě Íránu a že exploze otřásly i městem Búšehr na jihozápadě země, které je metropolí stejnojmenné provincie.

Od víkendu se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Americký prezident Donald Trump mezitím oznámil, že USA obnovují námořní blokádu vůči Íránu, podle amerického námořnictva se tak stane od úterý.

Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Nejnovější vývoj ovšem vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a k přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.

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