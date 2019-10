ANALÝZA: Co všechno odhalila Bagdádího smrt

, aktualizováno

Legenda, že v Idlíbu jsou umírnění povstalci, padá. Hostili šéfa zla. A co vědělo Turecko, které Idlíb kontroluje? Někdejší vůdce Islámského státu Abú Bakr Bagdádí tedy zemřel „skuhrající, křičící a plačící“ v podzemní noře, ale důležitější než duševní rozcvičky na téma, co to udělá s IS, je místo, kde se to stalo. Idlíb, to nečekal nikdo.