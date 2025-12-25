Zrada, nebo záchrana? Bagdádské složky jitří dávnou jizvu na izraelské duši

Autor:
  16:15
Po celá desetiletí se v izraelské společnosti šeptalo o temném tajemství operace, která přivedla před pětasedmdesáti lety irácké Židy do nově vzniklého státu. Nyní, díky nalezení ztracených archivů na Yaleově univerzitě, se debata o tom, kdo skutečně stál za útoky v Bagdádu, znovu rozhořela naplno. Objevená svědectví říkají, že útoky měly na svědomí tajné izraelské služby.
Interiér zchátralé synagogy Sasson v severoiráckém městě Mosul. Irácká židovská...

Interiér zchátralé synagogy Sasson v severoiráckém městě Mosul. Irácká židovská komunita byla kdysi jednou z největších na Blízkém východě, ale dnes se její počet snížil na pouhou hrstku lidí. (2. února 2022) | foto: Profimedia.cz

Interiér jediné synagogy Meir Tweig v iráckém hlavním městě Bagdádu. Irácká...
Židovské obchody v Bagdádu okolo roku 1930.
Kadeřnictví ve starobylé bagdádské židovské čtvrti v roce 1950. Jakékoli...
Pohled na starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...
12 fotografií

Znovuotevření možných ran izraelských tajných služeb přinesly zaprášené regály Yaelovy univerzity v USA. Právě tam ležela krabice s dokumenty, které si desítky let nikdo neprohlížel. Patřila Baruchu Nadelovi, izraelskému novináři a bývalému členu radikální skupiny, který psal pro buřičský týdeník Haolam Haze (česky Tento svět).

V padesátých letech minulého století Nadel obcházel provizorní stanové tábory v Izraeli a nahrával stovky hodin svědectví s nově příchozími imigranty z Iráku. To, co na páskách zachytil, ho zaskočilo. Uprchlíci, žijící táborovém blátě a chudobě, se mu opakovaně svěřovali s šokujícím podezřením, že bomby, které je vyhnaly z jejich domovů, nevrhli arabští antisemité, ale „jejich vlastní lidé“ – tajní sionističtí agenti.

Tyto materiály nyní vynesl na světlo režisér Avida Livny ve svém novém dokumentárním filmu The Baghdad Files (Bagdádské složky), čímž oživil jednu z nejbolestivějších kapitol izraelské historie.

Paříž východu

Abychom pochopili hloubku traumatu, musíme zapomenout na dnešní obrazy válkou zničeného Iráku a přenést se do Bagdádu roku 1950. Tehdy to byla vzkvétající metropole, často nazývaná Paříž Východu.

Široké bulváry lemované palmami, kde se mísila vůně čerstvě ulovených kaprů (tzv. masgúf) s aromatem vodních dýmek. Židovská komunita zde nebyla žádným trpěným hostem, naopak – žila tu přes dva a půl tisíce let.

Byli to vážení lékaři, právníci, hudebníci a obchodníci. Mládež neřešila útěk do neznáma, nýbrž nejnovější módu z Londýna, studium na prestižních školách. Byl to život v luxusu a bezpečí, jehož se nikdo nechtěl vzdát.

Vše se změnilo sérií výbuchů. Když v lednu 1951 granát vhozený do synagogy Masuda Šemtov zabil čtyři lidi, idyla se zhroutila. Panika, která následovala, vedla k masovému exodu. Během operace Ezdráš a Nehemiáš opustilo Irák na 120 tisíc Židů. Museli se vzdát občanství i veškerého majetku. Do konce roku 1952 jich zůstalo v zemi jen pár tisíc.

Kdo házel bomby?

Otázka, kdo za útoky stál, rozděluje historiky i pamětníky na dva nesmiřitelné tábory. Zastánci teorie o zapojení Izraele argumentují cynickým kalkulem. Podle této verze potřeboval mladý stát Izrael imigranty k osídlení země. Protože iráčtí Židé s odchodem váhali a užívali si svůj pohodlný život v Bagdádu, měly útoky sloužit jako katalyzátor, který by komunitu vyděsil a donutil k útěku.

Jak uvádí deník Haarec, v dokumentu zaznívají hlasy lidí, kteří tuto verzi potvrzují. Jedním z nejsilnějších momentů je svědectví pamětníka, jenž na Nadelových páskách popisuje tehdejší atmosféru: „Všichni jsme věděli, kdo to udělal. Nebyli to Arabové. Arabové s námi pili čaj. Byli to naši, kdo nás chtěli dostat pryč.“

Podobně mluví i Geula El’ani, která vzpomíná na svou matku. Ta celý život trvala na tom, že granát do synagogy vhodil židovský agent. „Matka říkávala: ‚Zničili nás, abychom museli odejít‘,“ svěřuje se El’ani ve filmu.

Palba do vlastních řad. Fotka plačícího vojáka zbořila cenzuru Pentagonu

Proti této teorii stojí řada historiků i oficiální postoj Izraele. Klíčovým argumentem je chronologie. Většina útoků se odehrála až v době, kdy už byla registrace k odchodu uzavřena, nebo kdy se již drtivá většina Židů k emigraci dobrovolně přihlásila. Historici upozorňují na logický rozpor: nemělo smysl terorizovat lidi, aby odešli, když už formálně čekali pouze na letadla.

Kritici navíc připomínají, že k prvnímu útoku v kavárně se přiznali iráčtí nacionalisté. Izrael jakoukoli vinu kategoricky popírá a poukazuje na to, že přiznání dvou židovských mladíků, kteří byli v Iráku za útoky popraveni, byla vynucena krutým mučením.

Trauma a ztracená důvěra

Debata však není jen o hledání viníka v archivech, je hluboce osobní. Pro irácké Židy byl příchod do Izraele šokem. Z bohatých obchodníků v oblecích šitých na míru se ze dne na den stali uprchlíci bez domova. Byli nahnáni do přeplněných stanových táborů, kde se brodili blátem, bez jídla a základní hygieny. Místo respektu se dočkali pohrdání a postřiků dezinfekcí DDT.

Pocit byl umocněn diskriminací ze strany evropských Židů, kteří tehdy Izraeli vládli. Mnozí Iráčané se z tohoto pádu nikdy nevzpamatovali. Otázka, zda za jejich utrpením nestála zrada vlastních lidí, je pro tuto komunitu otevřenou ránou.

Tsunami odchodů. Izraelci masivně opouštějí zemi, míří i do Česka

„Pokud nám establishment lhal, musel se chránit,“ říká ve filmu akademik Yehuda Shenhav-Shahrabani. Bolest tak pramení z podezření, že se celá komunita stala pouhými pěšáky ve velké politické hře.

Dokument Bagdádské složky nepřináší nezvratný důkaz, který by jednou provždy potvrdil vinu tajných služeb. Přináší však hlasy těch, kteří byli léta umlčováni. „Někdo ten granát hodil,“ uzavírá režisér Livny, „a to, že dodnes nevíme s jistotou kdo, je důsledkem toho, že nám někdo brání poznat pravdu.“ Téma tak zůstává jizvou na izraelské duši.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Židé, Izrael, Irák, Bagdád

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Putin vyhrožoval kvůli „umělé“ Ukrajině i radaru v Česku už od nástupu k moci

Summit Bush – Putin. Někdy je vše o štěstí a náhodě. V Bratislavě na setkání...

Ruský prezident Vladimir Putin o Ukrajině jako umělém státu náležejícím Rusku mluvil už po nástupu k moci v roce 2000 například s tehdejším americkým prezidentem Georgem W. Bushem. A varoval, že...

25. prosince 2025  16:25

Zrada, nebo záchrana? Bagdádské složky jitří dávnou jizvu na izraelské duši

Interiér zchátralé synagogy Sasson v severoiráckém městě Mosul. Irácká židovská...

Po celá desetiletí se v izraelské společnosti šeptalo o temném tajemství operace, která přivedla před pětasedmdesáti lety irácké Židy do nově vzniklého státu. Nyní, díky nalezení ztracených archivů...

25. prosince 2025  16:15

Vánoce skoro jako v létě. Na Islandu naměřili na Štědrý den téměř 20 stupňů

Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale...

Zatímco ve střední Evropě panovalo o Vánocích spíše chladnější počasí, sever Atlantiku zažil mimořádný teplotní výkyv. Na Islandu se na Štědrý den objevily hodnoty blížící se 20 stupňům Celsia, což...

25. prosince 2025  15:56

Ruské bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem

Americký letoun F-35 Lightning II vyprovází ruské stroje Tu-95 a Su-35 nad...

Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala dnes Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let...

25. prosince 2025  15:22

„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Karel Čapek

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...

25. prosince 2025  15:17

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01

Kovový válec se nenechal zválcovat legem. Hračky ze Semil baví už pátou generaci

Premium
Hraje si v práci. Ředitel Kovapu Petr Němec ukazuje berušky a parní válec ze...

Parní válec. Traktor. Beruška, co nikdy nespadne ze stolu. Už pátá generace dětí se baví s hračkami, které se za osmdesát let vůbec nezměnily. Přežily nástup barbín, invazi Lega, akčních figurek i...

25. prosince 2025

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Rajchla chci vzít na Ukrajinu, Zelenského po válce na pivo, říká organizátor sbírky

Martin Ondráček, který se podílí na iniciativě Dárek pro Putina.

Stomilionový dar nebo raketa pojmenovaná po zesnulé Daně Drábové. V poslední době nejvíce skloňované události kolem iniciativy Dárek pro Putina. Její spoluzakladatel Martin Ondráček v rozhovoru pro...

25. prosince 2025  14:51

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

25. prosince 2025  12:49,  aktualizováno  13:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Papež Lev XIV. vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Papež Lev XIV. přednesl ve čtvrtek v poledne své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). Vyzval k evropské jednotě. Projevil přání, aby utichla válka na Ukrajině a vyzval...

25. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  13:16

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.