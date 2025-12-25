Zrada, nebo záchrana? Bagdádské složky jitří dávnou jizvu na izraelské duši

Znovuotevření možných ran izraelských tajných služeb přinesly zaprášené regály Yaelovy univerzity v USA. Právě tam ležela krabice s dokumenty, které si desítky let nikdo neprohlížel. Patřila Baruchu Nadelovi, izraelskému novináři a bývalému členu radikální skupiny, který psal pro buřičský týdeník Haolam Haze (česky Tento svět).
V padesátých letech minulého století Nadel obcházel provizorní stanové tábory v Izraeli a nahrával stovky hodin svědectví s nově příchozími imigranty z Iráku. To, co na páskách zachytil, ho zaskočilo. Uprchlíci, žijící táborovém blátě a chudobě, se mu opakovaně svěřovali s šokujícím podezřením, že bomby, které je vyhnaly z jejich domovů, nevrhli arabští antisemité, ale „jejich vlastní lidé“ – tajní sionističtí agenti.
Tyto materiály nyní vynesl na světlo režisér Avida Livny ve svém novém dokumentárním filmu The Baghdad Files (Bagdádské složky), čímž oživil jednu z nejbolestivějších kapitol izraelské historie.
Paříž východu
Abychom pochopili hloubku traumatu, musíme zapomenout na dnešní obrazy válkou zničeného Iráku a přenést se do Bagdádu roku 1950. Tehdy to byla vzkvétající metropole, často nazývaná Paříž Východu.
Široké bulváry lemované palmami, kde se mísila vůně čerstvě ulovených kaprů (tzv. masgúf) s aromatem vodních dýmek. Židovská komunita zde nebyla žádným trpěným hostem, naopak – žila tu přes dva a půl tisíce let.
Byli to vážení lékaři, právníci, hudebníci a obchodníci. Mládež neřešila útěk do neznáma, nýbrž nejnovější módu z Londýna, studium na prestižních školách. Byl to život v luxusu a bezpečí, jehož se nikdo nechtěl vzdát.
Vše se změnilo sérií výbuchů. Když v lednu 1951 granát vhozený do synagogy Masuda Šemtov zabil čtyři lidi, idyla se zhroutila. Panika, která následovala, vedla k masovému exodu. Během operace Ezdráš a Nehemiáš opustilo Irák na 120 tisíc Židů. Museli se vzdát občanství i veškerého majetku. Do konce roku 1952 jich zůstalo v zemi jen pár tisíc.
Kdo házel bomby?
Otázka, kdo za útoky stál, rozděluje historiky i pamětníky na dva nesmiřitelné tábory. Zastánci teorie o zapojení Izraele argumentují cynickým kalkulem. Podle této verze potřeboval mladý stát Izrael imigranty k osídlení země. Protože iráčtí Židé s odchodem váhali a užívali si svůj pohodlný život v Bagdádu, měly útoky sloužit jako katalyzátor, který by komunitu vyděsil a donutil k útěku.
Jak uvádí deník Haarec, v dokumentu zaznívají hlasy lidí, kteří tuto verzi potvrzují. Jedním z nejsilnějších momentů je svědectví pamětníka, jenž na Nadelových páskách popisuje tehdejší atmosféru: „Všichni jsme věděli, kdo to udělal. Nebyli to Arabové. Arabové s námi pili čaj. Byli to naši, kdo nás chtěli dostat pryč.“
Podobně mluví i Geula El’ani, která vzpomíná na svou matku. Ta celý život trvala na tom, že granát do synagogy vhodil židovský agent. „Matka říkávala: ‚Zničili nás, abychom museli odejít‘,“ svěřuje se El’ani ve filmu.
Proti této teorii stojí řada historiků i oficiální postoj Izraele. Klíčovým argumentem je chronologie. Většina útoků se odehrála až v době, kdy už byla registrace k odchodu uzavřena, nebo kdy se již drtivá většina Židů k emigraci dobrovolně přihlásila. Historici upozorňují na logický rozpor: nemělo smysl terorizovat lidi, aby odešli, když už formálně čekali pouze na letadla.
Kritici navíc připomínají, že k prvnímu útoku v kavárně se přiznali iráčtí nacionalisté. Izrael jakoukoli vinu kategoricky popírá a poukazuje na to, že přiznání dvou židovských mladíků, kteří byli v Iráku za útoky popraveni, byla vynucena krutým mučením.
Trauma a ztracená důvěra
Debata však není jen o hledání viníka v archivech, je hluboce osobní. Pro irácké Židy byl příchod do Izraele šokem. Z bohatých obchodníků v oblecích šitých na míru se ze dne na den stali uprchlíci bez domova. Byli nahnáni do přeplněných stanových táborů, kde se brodili blátem, bez jídla a základní hygieny. Místo respektu se dočkali pohrdání a postřiků dezinfekcí DDT.
Pocit byl umocněn diskriminací ze strany evropských Židů, kteří tehdy Izraeli vládli. Mnozí Iráčané se z tohoto pádu nikdy nevzpamatovali. Otázka, zda za jejich utrpením nestála zrada vlastních lidí, je pro tuto komunitu otevřenou ránou.
„Pokud nám establishment lhal, musel se chránit,“ říká ve filmu akademik Yehuda Shenhav-Shahrabani. Bolest tak pramení z podezření, že se celá komunita stala pouhými pěšáky ve velké politické hře.
Dokument Bagdádské složky nepřináší nezvratný důkaz, který by jednou provždy potvrdil vinu tajných služeb. Přináší však hlasy těch, kteří byli léta umlčováni. „Někdo ten granát hodil,“ uzavírá režisér Livny, „a to, že dodnes nevíme s jistotou kdo, je důsledkem toho, že nám někdo brání poznat pravdu.“ Téma tak zůstává jizvou na izraelské duši.