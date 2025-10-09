Vandalové poškodili hrob strůjce zrušení trestu smrti, chvíli před pohřbem v Pantheonu

Vandalové nedaleko Paříže posprejovali hrobku někdejšího francouzského ministra spravedlnosti Roberta Badintera. A to jen chvíli před tím, než ho ve čtvrtek večer symbolicky pohřbí v pařížském Pantheonu. Badinter se před čtyřmi dekádami zasadil o zrušení trestu smrti ve Francii.
Vandalové nedaleko Paříže poničili hrob bývalého francouzského ministra Roberta Badintera. (9. října 2025)

Bývalý francouzský ministr spravedlnosti Robert Badinter.
Francois Mitterrand a Robert Badinter (28. dubna 1981)
Robert Badinter (9. října 2021)
Badinter zemřel loni ve věku 95 let. Stál v čele úsilí o zrušení trestu smrti v zemi, bojoval proti antisemitismu a popírání holokaustu. Během jeho působení v politice také Francie dekriminalizovala homosexualitu.

Starostka Bagneux, kde je Badinter pochován, uvedla, že sprejeři se zaměřili na jeho odkaz týkající se zrušení trestu smrti v roce 1981 a dekriminalizace homosexuality o rok později.

Bývalý francouzský ministr spravedlnosti Robert Badinter.

Prezident Emmanuel Macron, který ceremoniálu v Pantheonu bude předsedat, na síti X napsal: „Hanba těm, kteří se snažili pošpinit jeho památku.“

Badinter, právník a politik, byl ve snaze zrušit trest smrti známý svou vytrvalostí. Popsal, jak jednoho ze svých klientů viděl v 70. letech umírat pod gilotinou. Jako ministr spravedlnosti za prezidenta Mitterranda zlomil odpor veřejnosti a získal pro zrušení trestu smrti parlamentní podporu.

Zemřel Robert Badinter, muž, který Francii zbavil trestu smrti

Badinter také vedl francouzskou Ústavní radu, 16 let byl senátorem a spoustou Francouzů byl vnímán jako morální kompas ochrany lidských práv.

Pantheon, kde bude bývalý politik symbolicky pohřben, je známý jako „chrám velkých mužů a žen národa“ a slouží od roku 1791.

Badinter se na tomto místě připojí k dalším francouzským osobnostem, jako byli filozof Voltaire, vědkyně Marie Curie či spisovatel Victor Hugo. Elysejský palác uvedl, že v památníku bude uloženo ministrovo právnické roucho, tři knihy a kopie jeho nejslavnějšího projevu.

9. října 2025  15:37

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

9. října 2025  14:57

Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

Policie posílila hlídky v pražské městské části Slivenec v Holyni. Důvodem je zvýšený počet vloupání do nemovitostí, ke kterým došlo v uplynulých třech týdnech, potvrdil iDNES.cz policejní mluvčí...

9. října 2025  14:55

