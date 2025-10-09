Vandalové poškodili hrob strůjce zrušení trestu smrti, chvíli před pohřbem v Pantheonu

Badinter zemřel loni ve věku 95 let. Stál v čele úsilí o zrušení trestu smrti v zemi, bojoval proti antisemitismu a popírání holokaustu. Během jeho působení v politice také Francie dekriminalizovala homosexualitu.
Starostka Bagneux, kde je Badinter pochován, uvedla, že sprejeři se zaměřili na jeho odkaz týkající se zrušení trestu smrti v roce 1981 a dekriminalizace homosexuality o rok později.
Prezident Emmanuel Macron, který ceremoniálu v Pantheonu bude předsedat, na síti X napsal: „Hanba těm, kteří se snažili pošpinit jeho památku.“
Badinter, právník a politik, byl ve snaze zrušit trest smrti známý svou vytrvalostí. Popsal, jak jednoho ze svých klientů viděl v 70. letech umírat pod gilotinou. Jako ministr spravedlnosti za prezidenta Mitterranda zlomil odpor veřejnosti a získal pro zrušení trestu smrti parlamentní podporu.
Zemřel Robert Badinter, muž, který Francii zbavil trestu smrti
Badinter také vedl francouzskou Ústavní radu, 16 let byl senátorem a spoustou Francouzů byl vnímán jako morální kompas ochrany lidských práv.
Pantheon, kde bude bývalý politik symbolicky pohřben, je známý jako „chrám velkých mužů a žen národa“ a slouží od roku 1791.
Badinter se na tomto místě připojí k dalším francouzským osobnostem, jako byli filozof Voltaire, vědkyně Marie Curie či spisovatel Victor Hugo. Elysejský palác uvedl, že v památníku bude uloženo ministrovo právnické roucho, tři knihy a kopie jeho nejslavnějšího projevu.