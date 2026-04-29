Babišova cesta zapadá do snah Západu oslabit vliv Moskvy, kritizuje ruský deník

Deník Izvěstija označil Babišovu cestu za součást širší strategie Západu, který se podle něj snaží omezit vliv Moskvy na tradičních trzích. Kritika míří především na energetiku a obrannou spolupráci.
List upozorňuje i na takzvané „tiché přezbrojování“ postsovětského prostoru. Podle něj Rusko ztrácí pozici hlavního dodavatele zbraní v regionu, kterou přebírají jiné státy včetně členů NATO.
To může podle ruských komentářů měnit rovnováhu sil a znamená ztrátu kontraktů pro tamní zbrojní průmysl.
Dodávky uranu i nabídka letounů. Babiš jednal s hlavou Kazachstánu, převzal si řád
Premiér Andrej Babiš zahájil cestu v Ázerbájdžánu, kde jednal s prezidentem Ilhamem Alijevem. Praha chce rozšířit dodávky ropy a jedná i o zemním plynu, Ázerbájdžán už nyní pokrývá zhruba 42 procent dovozu ropy do Česka.
Babiše doprovází více než padesát podnikatelů z energetiky, dopravy i obranného průmyslu. Ve hře je i spolupráce ve zbrojní výrobě. Po Ázerbájdžánu premiér pokračuje do Kazachstánu a Uzbekistánu, kde jedná o dalším rozšíření ekonomických vztahů.