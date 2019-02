Babiš: summit EU a arabských zemí je hlavně o Palestině, v zákulisí o brexitu

Mezinárodní kongresové centrum v egyptském Šarm aš-Šajchu hostí na padesátku lídrů evropského a arabského světa, konkrétní dohoda ale zatím chybí. V neděli večer se účastníci historicky prvního rokování mezi Evropskou unií a Ligou arabských států (LAS) shodli na nutnosti posílení společného boje proti terorismu a uprchlické krizi.



Jednotlivé projevy k migraci byly natolik dlouhé, že na oficiální část prvního dne summitu nestačila předepsaná časomíra. Arabské státy akcentovaly otázku nezávislé Palestiny.



„To je problém, který zatím nemá řešení už desítky let,“ řekl v pondělí ráno po schůzce s jordánským ministrem zahraničí Ajmanem Safadím premiér Andrej Babiš, který se summitu také účastní. Jordánsko by podle Babiše mělo mít v Praze standardní diplomatickou misi s velvyslanectvím. Peníze na něj bude šestimilionová země, která má na svém území 1,5 milionu uprchlíků ze Sýrie, hledat s obtížemi. Sužuje ji totiž navíc tvrdá ekonomická krize.



O migraci nesní rozhodovat pašeráci

Český premiér na plénu vystoupí se svým projevem, na kterém zopakuje nutnost řešit uprchlickou krizi v zemích původu jako Sýrie nebo Libye a ne až v Evropě. „Plno lidí by rádo žilo v Evropě, ale migrace nemůže být ilegální. Nemohou o ní rozhodovat pašeráci, kteří z ní inkasují peníze a dávají jim naději na lepší život, která se potom nenaplní,“ uvedl Babiš.

V Evropě tento jednotný postoj zatím chybí. Dle českého premiéra se ale může situace po letošních volbách do evropského parlamentu změnit. „Je důležité, aby větší evropské země vnímaly názory těch menších. Jejich návrhy mohou být lepší,“ doplnil Babiš. Klíčové nyní je, aby se ustálila situace v Sýrii a aby se uprchlíci mohli vrátit domů.

Prezident Sísí dostal pozvání do Prahy

V kuloárech evropských státníků na summitu v Egyptě navíc dominuje téma brexitu. Premiérka Spojeného království Theresa Mayová se svým protějškům ze starého kontinentu snaží vysvětlovat nepřehlednou situaci v Británii.



Český premiér v rámci summitu mluvil i s egyptským prezidentem Abd al-Fattáhem as-Sísím, kterého pozval do Prahy. Česko má velkým zájem o to, aby egyptská strana Praze umožnila zorganizovat výstavu sbírky archeologických památek, ve které jsou i nálezy českých egyptologů.

Expozici by mohl v roce 2020 zahájit právě egyptský prezident a přilákat by mohla více než 300 tisíc návštěvníků. V rámci ní by mohly do české metropole zavítat i nálezy z muzeí v Berlíně či Londýně.