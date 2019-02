Babiš kladl v projevu na summitu EU a arabských zemí důraz na řešení migrace

Mezinárodní kongresové centrum v egyptském Šarm aš-Šajchu hostí na padesátku lídrů evropského a arabského světa, konkrétní dohoda ale zatím chybí. V neděli večer se účastníci historicky prvního rokování mezi Evropskou unií a Ligou arabských států (LAS) shodli na nutnosti posílení společného boje proti terorismu a uprchlické krizi.



Jednotlivé projevy k migraci byly natolik dlouhé, že na oficiální část prvního dne summitu nestačila předepsaná časomíra. Arabské státy akcentovaly otázku nezávislé Palestiny.



„To je problém, který zatím nemá řešení už desítky let,“ řekl v pondělí ráno po schůzce s jordánským ministrem zahraničí Ajmanem Safadím premiér Andrej Babiš, který se summitu také účastní. Jordánsko by podle Babiše mělo mít v Praze standardní diplomatickou misi s velvyslanectvím. Peníze na něj bude šestimilionová země, která má na svém území 1,5 milionu uprchlíků ze Sýrie, hledat s obtížemi. Sužuje ji totiž navíc tvrdá ekonomická krize.



Klíčové jsou bezpečnost a migrace

Premiér Andrej Babiš ve svém pondělním projevu označil za klíčová témata bezpečnost a migraci. Lidem je podle něj potřeba pomáhat v místech, kde žijí. Tedy nejenom v zemích jejich původu, ale i v těch, kde žijí dočasně.

„Ti, kdo byli nuceni odejít z domovů, zasluhují šanci znovu začít své životy a postupně budovat blahobyt. Domnívám se, že to bez naší pomoci nedokážou. Nemyslím si, že je pro kohokoli prospěšné, když převaděči lidi nakládají a vykládají a ti pak končí na odlehlých místech. Budeme-li proti organizovanému zločinu bojovat společně, můžeme uspět a s obchodováním s lidmi skoncovat,“ řekl český premiér.

Podle něj je třeba se zaměřit na kořeny migrace, tedy na chudobu, nedostatek příležitostí a špatné ekonomické vyhlídky. „Je zřejmé, že lidé nebudou utíkat, budou-li jejich domovy ekonomicky stabilní a bezpečné,“ řekl Babiš.

Česká republika je podle něj aktivní v regionech zasažených migrací a uprchlickou krizí na Blízkém východě v severní Africe. „V poměru na občana jsme jedním z největších přispěvatelů do unijního svěřeneckého fondu pro Afriku. Jsme přítomni také v Jordánsku, Libanonu a Iráku,“ připomněl Babiš.

Vyjádřil naději, že pevné partnerství mezi Evropou a arabskými státy pomůže naplnit cíle obou těchto společenství a těmi jsou blahobyt, stabilita a mír.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí přitom na úvod vrcholné schůzky uvedl, že legální a bezpečná migrace je v zájmu evropských i arabských zemí.



Český premiér se setkal i se saúdskoarabským králem Salmánem, který při schůzce zmínil, že mu vadí, že země EU umístily Saúdskou Arábii na seznam zemí, které perou špinavé peníze. Království je dle jeho slov připraveno s unií spolupracovat.



Prezident Sísí dostal pozvání do Prahy

V kuloárech evropských státníků na summitu v Egyptě navíc dominuje téma brexitu. Premiérka Spojeného království Theresa Mayová se svým protějškům ze starého kontinentu snaží vysvětlovat nepřehlednou situaci v Británii.



Český premiér v rámci summitu mluvil i s egyptským prezidentem Abd al-Fattáhem as-Sísím, kterého pozval do Prahy. Česko má velkým zájem o to, aby egyptská strana Praze umožnila zorganizovat výstavu sbírky archeologických památek, ve které jsou i nálezy českých egyptologů.

Expozici by mohl v roce 2020 zahájit právě egyptský prezident a přilákat by mohla více než 300 tisíc návštěvníků. V rámci ní by mohly do české metropole zavítat i nálezy z muzeí v Berlíně či Londýně.