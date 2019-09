My taky potřebujeme tu skvělou obchodní dohodu, sdělil Babiš Trumpovi

“Co Evropa?“ ptal se prezidenta Trumpa premiér Babiš, který se o setkání zmínil ve středu na Twitteru. Trump již v minulosti oznámil, že Spojené státy po brexitu uzavřou s Británií „výjimečnou dohodu“ a tento týden to v New Yorku zopakoval.

Evropská unie by podle Babiše ráda takovou dohodu uzavřela rovněž. „My taky potřebujeme tu skvělou novou obchodní dohodu, kterou slibujete uzavřít mezi USA a Británií,” řekl údajně americkému prezidentovi.

Český premiér již v úterý novinářům řekl, že EU by se měla na dosažení obchodní dohody více soustředit a fakt, že o tom Trump nemluvil, je podle něj „pro nás k zamyšlení“.

Babiš zmínil, že na recepci měl možnost se neformálně setkat se státníky z celého světa. Mluvil například s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem nebo například s thajským nebo srbským prezidentem. S tureckým prezidentem má naplánované i bilaterální jednání.

Donald Trump kromě toho, že zmínil budoucí obchodní dohodu s Británií ve svém projevu mluvil o tom, že budoucnost nepatří globalistům, ale vlastencům. Mluvil také o nekontrolovatelné migraci, která ohrožuje suverenitu a bezpečnosti států. Zmínil i obchodní válku s Čínou nebo Írán, na který jsou podle něj Spojené Státy připraveny upevnit sankce.



Babiš měl možnost mluvit také v britským premiérem Borisem Johnsonem. Řekl mu, že Visegrádská čtyřka má zájem na tom vyřešit brexit dohodou a Británie je pro Česko strategický partner. „Jsem rád, že slíbil, že nás navštíví v Praze,“ dodal ke schůzce na twitteru.

Kromě premiéra do New Yorku přijel i ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten spolu s premiérem jednal například s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Oznámil, že chce do konce roku uspořádat podnikatelskou misi na Ukrajinu, která je čtvrtý největší obchodní partner Česka mimo EU. Zelenského také Babiš pozval do Prahy.

Petříček se mimo jiné sešel například se zástupci Indonésie nebo Brazílie a zúčastnil se konference týkající se svobody tisku v 21. století pořádané Brity. „Podpora nezávislých médií v zahraničí vždy představovala dlouhodobou prioritu naší zahraniční politiky,“ napsal na Twitteru.