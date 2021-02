Vakcínu Sputnik nepoužijeme bez schválení EU, řekl Babiš

„Neuvažujeme, že bychom očkovali vakcínou Sputnik V bez schválení Evropské lékové agentury. Pokud by se nám podařilo získat příslib jejího dodání a čekalo by se jen na schválení, mohli bychom získat nějaký čas a náskok,“ řekl premiér Babiš před cestou do Srbska.



Podobný přístup ohledně nákupu zvolili představitelé zemí podle premiéra například v Řecku či Rakousku v případě vakcíny od firmy AstraZeneca. Před cestou také premiér zmínil, že se mu nelíbí práce některých českých hygienických stanic, konkrétně ohledně situace na severu a západě republiky.



„Špatné je to hlavně v okresech Trutnov či Sokolov. Včera jsem kritizoval naši hygienu, protože v těchto oblastech měla přikročit k přísnějším opatřením, aby se z nich epidemie nešířila. Tak doufejme, že to už konečně udělali, ale ta situace zkrátka není dobrá,“ řekl Babiš.

Srbské úřady dosud registrovaly k použití americko-německý preparát firem Pfizer a BioNtech, ruský Sputnik V a také látku čínské farmaceutické společnosti Sinopharm. Všemi přípravky se již začalo očkovat. Podle informací z minulého týdne Srbsko naočkovalo proti covidu-19 už více než půl milionu lidí.

Nouzový stav mají země ve světě měsíce, říká Babiš

Premiér se před cestou do Srbska zastavil také u nouzového stavu, který má v Česku skončit 14. února. Vláda nyní hledá podporu pro jeho prodloužení. „Všude jinde na světě se nouzový stav vyhlašuje na půl roku a více, je to v kompetenci vlád. U nás je to zpolitizované,“ vysvětloval premiér novinářům.



Babiš také opět kritizoval rozhodnutí Ústavního soudu o volebním zákonu, které považuje za účelové rozhodnutí proti hnutí ANO.



„Jsem o tom jednoznačně přesvědčen. Tři a půl roku to neřešili a teď to řeší na poslední chvíli. Tamnímu nevadilo, že dvacet let je tady nějaký systém teď to vadí protože hnutí ANO vyhrálo volby v roce 2017 a teoreticky má šanci je vyhrát znovu, ale to se samozřejmě uvidí. Takže já to považuji jako rozhodnutí proti hnutí,“ řekl k rozhodnutí ústavního soudu.

Za zkušenostmi s očkováním do Maďarska

Babiš s expertním týmem podobnou cestu absolvoval v pátek do Maďarska, kde jednal s několika ministry i svým protějškem Viktorem Orbánem. Poznamenal poté, že česká delegace v Budapešti získala mnoho informací o řešení koronavirové pandemie, vymáhání dodržování opatření, zajišťování vakcín proti covidu-19 nebo fungování hygienických stanic.

Maďarské úřady daly na konci minulého týdne souhlas k použití ruské vakcíny Sputnik V, země tak začne vakcinaci touto látkou ještě před tím, než své doporučení vydá Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Babiš v pátek uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by zvážit podobný postup jako Maďarsko. Podmínečnou registraci v Maďarsku získala také čínská vakcína Sinopharm.

Na pracovní cestu tehdy s Babišem vyrazili například premiérův poradce, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.