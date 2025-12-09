Von der Leyenová dodala, že Česko má důležitou roli při prosazování evropské bezpečnosti.
Gratulaci na X vyjádřil také předseda Evropské rady António Costa, který se jako předseda summitů s Babišem setká 18. prosince na jednání šéfů států a vlád bloku. Kromě gratulace Costa uvedl, že se těší na prosazování společných zájmů občanů zemí unie.
Zelenskyj popřál Babišovi mnoho úspěchů a uvedl, že se těší na další posílení spolupráce obou zemí. Zmínil přitom působení českých firem na Ukrajině nebo spolupráci s nimi. Napsal, že se rád v blízké budoucnosti s novým předsedou české vlády setká.
„Naše strategické partnerství je silnou stránkou obou našich zemí i celé Evropy. Jsem vděčný za podporu Ukrajiny a Ukrajinců a těším se na další posílení naší spolupráce, včetně práce českých podniků na Ukrajině a (jejich spolupráce) s Ukrajinou,“ uvedl. „Musíme být společně silní v zájmu trvalého míru, odolnosti a bezpečnosti Evropy,“ dodal.
Ke gratulacím se přidala také ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, která vyjádřila Česku vděčnost za dosavadní podporu a uvedla, že Ukrajina je připravena prohlubovat spolupráci a rozvíjet nové oblasti partnerství, které vytvoří příležitosti a přinesou prospěch oběma zemím. „Upřímně vás zvu k návštěvě Ukrajiny jako jedné z vašich prvních zahraničních cest,“ napsala. Poznamenala, že je připravena okamžitě začít spolupracovat s novou českou vládou, mimo jiné prostřednictvím ukrajinsko-českých mezivládních konzultací.
Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na jmenování Babiše českým ministerským předsedou na X slovy, že se vrátil starý spojenec. V krátkém příspěvku na Facebooku, který doprovodil společnou fotkou, předsedu hnutí ANO přivítal „zpět na palubě“, oslovil ho přitom křestním jménem. Babiš loni s Orbánem založil frakci Patrioti pro Evropu v europarlamentu.
Andreje Babiše v úterý jmenoval do funkce prezident Petr Pavel. Do čela vlády se vrací po čtyřech letech v opozici, během nichž se jeho hnutí ANO posunulo blíže k evropským krajně pravicovým silám, když se připojilo k frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.
Podle agentury Reuters bude vládnout společně s krajně pravicovou, protievropskou a proruskou stranu SPD a stranou Motoristé, jejíž hlavní agendou je podle agentury odpor vůči klimatické politice EU.
Otázky podle médií vyvolává také pokračování české podpory Ukrajině, která se brání ruské ozbrojené agresi. Nový český premiér totiž slíbil snížit vojenskou pomoc ze státního rozpočtu a naznačil, že by mohl ukončit českou muniční iniciativu.