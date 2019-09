Babiš v OSN vyzval k dialogu s Tureckem. A odmítl hysterický přístup Grety

6:29 , aktualizováno 6:29

New York (od zpravodaje MF DNES) - Andrej Babiš chce, aby Evropa a Turecko našli společnou řeč v otázce migrace. Uvedl to ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku. „Je nezbytné nastolit mír v regionu. Musíme s Tureckem diskutovat, jak toho dosáhnout,“ řekl v noci na čtvrtek český premiér. Ke klimatické změně se má podle něj přistupovat věcně. Není možné, aby některé země plnily své závazky a jiné tomu přihlížely.