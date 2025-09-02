Podle Orbána se násilí ze Slovenska tímto činem dostalo do České republiky. K atentátu na tamního premiéra Roberta Fica došlo v květnu minulého roku.
Orbán okomentoval, že se tomu nediví. Mohou za to podle něj političtí protivníci lídra ANO, kteří ho „démonizují už roky“. „Toto je výsledek. Ale nezastaví ho. Bude pokračovat a vyhraje volby!“ podpořil Babišovo hnutí. Maďarský premiér, jehož strana Fidesz založila společně s ANO v EP nacionalistickou frakci Patrioti pro Evropu, mu také popřál brzké uzdravení.
|
Co dál čekat od dvojice Babiš a Orbán? Změnili se a triumfují, říká politolog
K útoku, při kterém starší muž jménem Vladislav N. zaútočil na Babiše holí a udeřil ho do spánkové oblasti nad obočím, se vyjádřila také maďarská poslankyně Patriotů pro Evropu Kinga Gálová.
„Důrazně odsuzujeme útok na předsedu strany ANO Andreje Babiše před říjnovými parlamentními volbami v České republice,“ napsala na X maďarská právnička a politička. Podle ní útok na „patriota“ přichází v době provokativní a násilné rétoriky vůči předsedovi nejsilnější strany v zemi.
„Takové činy nemají v politice místo. Přejeme mu brzké uzdravení,“ uvedla za frakci.
Proti útoku se vymezil také italský vicepremiér a šéf protiuprchlické euroskeptické strany Liga Matteo Salvini. „Vyjadřujeme solidaritu našemu příteli a spojenci Andreji Babišovi,“ napsal s tím, že Babiš je favoritem v nadcházejících parlamentních volbách. „Útoky, urážky, nyní i násilí. Nezastaví nás. Jsme s tebou,“ doplnil.
Babiš byl po incidentu převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku, kde podstoupil CT. V úterý ve vyjádření na Facebooku uvedl, že musí ještě podstoupit další vyšetření.
Frakce Patrioti pro Evropu vznikla 30. června minulého roku. Přešly do ní prakticky všechny strany, které byly dříve v krajně pravicové a euroskeptické parlamentní skupině Identita a demokracie (ID). V současnosti jsou Patrioti třetím nejsilnějším seskupením v Evropském parlamentu.