Babiš se v Turecku zasazoval za Čechy vězněné kvůli kontaktům s Kurdy

- Turecký soud potvrdil Čechům trest šest let a tři měsíce vězení. Jejich advokáti podali koncem listopadu dovolání k tureckému nejvyššímu soudu. Všelichová a Farkas nadále zůstali ve věznici ve Vanu na jihovýchodě Turecka. 23. července 2018 - Turecký nejvyšší soud potvrdil trest, který uložil soud nižší instance (75 měsíců vězení). Češi už v Turecku nemají další možnost odvolání, mohou ale podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.