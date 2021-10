Sebevražda v přímém přenosu. Babiš kritizuje energetickou politiku EU

Babiš ve čtvrtek jednání a závěry summitu blokoval. „Jednali jsme dlouho do noci, musím říct, že pro mě to hlavně bylo téma rostoucích cen energií, bylo to pro mě zásadní. Vystupoval jsem aktivně, blokoval jsem Evropskou radu až do desáté hodiny. Jsem přesvědčen o tom, že Evropa - Evropská komise - nereaguje adekvátně na růst cen energií,“ uvedl premiér v pátek.

„Ty ceny mají dva důvody, jednak je to plyn, za druhé to jsou emisní povolenky. Mám pocit, že Evropská komise stále nechápe dopad emisních povolenek na ceny energií,“ prohlásil dále s tím, že má pocit, že problém komise bagatelizuje. Opět mluvil také o tom, že by emisní povolenky neměli nakupovat „spekulanti“.

Babiš ve svém komentáři ke čtvrtečnímu jednání zmínil také Franse Timmermanse. Mluvil o tom, že Timmermans má představy o tom, že by emisní povolenky byly v budoucnu nuceny kupovat také jednotlivé domácnosti. „Evropa páchá sebevraždu v přímém přenosu,“ prohlásil k tomu.

Závěry lídři Evropské unie přijali v noci. Řada lídrů nechtěla připustit příliš velké zásahy do trhu a do společného prohlášení nakonec přibyla výzva Evropské komisi, aby „prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou, stejně jako ETS“ a to za pomoci evropského regulátora ESMA. Summit také chce, aby komise připravila dlouhodobější opatření k zajištění „dostupných cen“ energie a snížení závislosti na jejím dovozu. Babiš to označil za kompromis a „velký úspěch České republiky“.



Přijatý text nicméně nezmiňuje spekulace s povolenkami ani neslibuje konkrétní opatření. Podle Babiše bezprostředně k žádné změně pravidel nedojde – nyní se bude čekat na analýzu, kterou by komise měla předložit do poloviny listopadu. Babiš chce, aby „emisní povolenky můžou kupovat jenom ti, kteří mají tu povinnost“. Komise označuje vliv spekulací kolem emisních povolenek za pouze okrajový.

Premiér se vrátil rovněž k potížím kolem nedostatku hořčíku, na jehož dovozu je automobilový průmysl EU závislý na Číně. Zmínil i problematiku plynu.

„Pan Timmermans nám sliboval, že doveze plyn z Kataru, no nedovezl. Katar dodává do Asie,“ řekl a uvedl také to, že čím víc se tlačí na Čínu, aby upustila od hnědého uhlí, tím víc zvyšuje spotřebu plynu. Do Číny dodává plyn i Rusko, je ho pak méně pro Evropu.

„Výroba plynu v Evropě nemá žádnou perspektivu, musíme dovážet,“ řekl s tím, že se tomu Evropa musí postavit čelem. „Lžeme si do kapsy, je potřeba zkrátka udělat jasné opatření jakým způsobem bude Evropa plyn nakupovat.“

Summit lídrů EU má pokračovat i v pátek, tématem bude migrace. Věnovat se budou především situaci na hranicích unijních států s Běloruskem, odkud se do EU chtějí dostat tisíce lidí.