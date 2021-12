Babiš naposledy zasedne na Evropské radě. Chce řešit energie i očkování

Vysoké ceny energií budou hlavním tématem nejen pro Babiše, ale pro zástupce všech členských zemí na čtvrtečním setkání Evropské rady. Evropská komise navrhla možnost, aby unijní státy společně nakupovaly plyn do strategických zásob. Měly by tak předejít jeho nedostatku, stejně jako rychlému růstu cen.

Evropská komise se shodla i na dalších krocích, chtěla by například do roku 2040 ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Premiér to na středečním tiskovém brífinku označil za „další nesmysl, se kterým nesouhlasíme.“

„Mluvit o technologiích, které ještě neexistují, se stalo zvykem. Ale ať někdo ukáže technologii, která plyn nahradí,“ prohlásil.

Evropská rada se bude ve čtvrtek zabývat také covidem-19, třetí dávkou očkování a situací na rusko-ukrajinských hranicích. Babiš řekl, že si nedokáže představit, proč by Rusko chtělo vojensky vstoupit na Ukrajinu. „Nechápu, proč by to udělali, to by byl obrovský problém pro celý svět. NATO stojí za Ukrajinou,“ dodal.