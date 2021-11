Babiš míří do Glasgow, představí plán Česka na snížení dopadů klimatické změny

V Glasgow v pondělí vystoupí desítky hlav států a vlád, aby v krátkosti představily plány svých zemí na snižování emisí skleníkových plynů. Projevy přednesou například americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

V úterý bude šéf české vlády jednat s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Hlavním cílem summitu je, aby se podařilo globální oteplování planety udržet pod kritickou hranicí 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovou érou, k čemuž je zapotřebí do půlky století snížit emise téměř na nulu.

Podle klimatologů se nejčernějším scénářům dá předejít pouze drastickým snižováním emisí skleníkových plynů. OSN také chce, aby země slíbily na boj s klimatickou změnou významnou finanční pomoc rozvojovým zemím.



Mnoho témat, která budou delegáti projednávat, byla na programu už několik desetiletí. Týká se to například pomoci vyspělých států snižovat emise v chudších zemích, či jak se adaptovat na vzrůstající teploty. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia.

Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou.

Podle klimatologů by bylo pro udržení globálního oteplování v bezpečných mezích potřeba, aby emise stlačili do poloviny století prakticky na nulu všichni velcí znečišťovatelé. Právě to se ale může stát kamenem úrazu. Země ze skupiny G20, která sdružuje dvacítku největších ekonomik světa, jsou zodpovědné za více než tři čtvrtiny všech emisí skleníkových plynů, ale na společném postupu se zatím neshodly.



Jablkem sváru ale není jen klíčové téma, tedy rychlost snižování emisí. Spory se vedou také o dílčí otázky, jako je ekologizace automobilového průmyslu, odstoupení od používání fosilních paliv, boj s odlesňováním a emisemi metanu nebo finanční příspěvky rozvojovým zemím.

Konference COP26, která podle odborníků může rozhodnout o tom, zda se podaří planetu ochránit před katastrofálními důsledky globálního oteplování, začala v neděli. Potrvá do 12. listopadu. Uskutečnit se původně měla před rokem, byla však odložena kvůli koronavirové pandemii.



