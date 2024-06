ANO s Le Penovou v nové superfrakci? Budete překvapeni, prozradil Babiš

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Hnutí ANO vystoupením z frakce Obnova Evropy otřáslo Evropským parlamentem. Andrej Babiš pro iDNES.cz vyloučil, že by jeho partaj vstoupila do krajně pravicové Identity a demokracie. Zároveň potvrdil, že strana bude součástí frakce, v níž může naplňovat svůj program. Spekuluje se o vzniku nového uskupení, kde by s někdejším českým premiérem spojili síly Viktor Orbán či Marine Le Penová.