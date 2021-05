Německé město chce zavřít azylový dům. Místní hlásí krádeže i ve dne

Centrum město otevřelo v roce 2014. Nyní čítá asi 450 mužů, žen a dětí. Podle deníku Focus se většina migrantů řídí zákony a nejsou s nimi problémy. Nicméně, někteří z žadatelů o azyl se podílí na kriminální činnosti.

Od začátku roku 2021 město zažívá sérii zločinů. Na konci dubna policie evidovala 24 trestných činů, z toho pět vloupání do bytů, sedm vykradených automobilů, jedenáct zahradních altánů a jednu škodu na majetku.

Deset případů policisté vyřešili, přičemž obvinili šest podezřelých. Všichni byli z azylové centra. Jedná se o pachatele ve věku od 19 do 35 let ze severní Afriky a Gruzie. Dva z nich jsou ve vazbě.

Podle jednoho muže, kterému zločinci vnikli do auta, problémy začaly už v roce 2016, kdy se vyskytly první případy krádeží v rodinných domech. „Do té doby jsme někdy mohli nechat naše auta nebo garáže otevřené i v noci.“

V březnu 2020 centrum vzbudilo celostátní pozornost, když se část migrantů pustila do boje s policií. Ta měla za úkol přemístit je kvůli infekci koronavirem do karantény. Migranti se zabarikádovali v jídelně a policie musela použít vodní těla, aby je vystrnadili.

Máme strach, tvrdí obyvatelé

Obyvatelé města přiznávají, že k nynějším loupežím dochází i během dne, kdy jsou lidé ve svých domovech. „Bylo asi půl šesté ráno a někdo stál před mou postelí, tři metry ode mě. Naštěstí se mu podařilo uniknout oknem, jinak by na mě zaútočil,“ řekla místním regionálním novinám Freies Wort jedna seniorka.



Právě senioři a lidé žijící sami pociťují největší strach. Někteří místní se vyzbrojili baseballovými pálkami a mluví se též o zřízení speciálních sousedských hlídek.

Starosta města André Knapp svolal v dubnu zvláštní schůzi s obyvateli města, aby společně probrali současnou situaci. Pro většinu z nich existuje pouze jedno řešení a tím je uzavření centra. Pro tento účel vznikla on-line petice, která během hodiny nasbírala 400 podpisů.

Část obyvatel ale nechce volit tak fatální krok a stačilo by jim důslednější vymáhání práva. Uzavřít centrum se zdráhá i starosta Knapp.



Policie reagovala posílením hlídek ve městě, častěji kontrolují město v noci a se psy. „Těmito opatřeními chceme předcházet trestným činům a dát občanům opět pocit bezpečí,“ prohlásil policejní ředitel.

Podle Focusu se obyvatelé cítí opuštěni zemskou vládou a mají pocit, že pro ně nedělá dost. Vadí jim zvláště systém soudnictví, kdy oběti krádeží předstupují jako svědci, ale obžalovaní azylanti se neobjevují.

Vláda instaluje kamery a zavede kurzy

Zemský ministr spravedlnosti Dirk Adams odmítá kritiku, že by úřady postupovaly příliš laxně. Odmítá návrhy, aby obyvatelé centra podezřelí z kriminální činnosti nemohli vycházet v noci či aby se přesunuli do jiného zařízení. Tvrdí, že pro to není právní základ a problémy by to jen „zvětšilo“.

Vláda chystá nainstalovat v centru kamery a uzamykatelné dveře. Chce též, aby se migranti účastnili kurzů, na kterých jim budou vysvětlovat, jak se chovat v souladu s platnými zákony.

Při porovnání evidovaných údajů za první tři čtvrtletí roku 2020 a 2019 celonárodní počet trestných činů migrantů poklesl o zhruba 9,5 procenta. Data také ukazují, že nejvíce kriminálníků je mezi lidmi ve věku od 16 do 30 let.