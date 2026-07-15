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Největší série útoků na lodní dopravu v historii, hodnotí expert ukrajinské údery

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  19:42
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července...

Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července 2026) | foto: Commander of Unmanned Aerial SysReuters

Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července...
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července...
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července...
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července...
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Ukrajinské údery na ruské lodě v Azovském moři intenzitou překonaly takzvanou tankerovou válku mezi Irákem a Íránem v 80. letech 20. století. Napsal to list Financial Times (FT), podle kterého jsou tyto ukrajinské údery jednou z nejkoncentrovanějších sérií útoků na lodní dopravu v historii.

Ukrajina svou kampaň, která si klade za cíl narušit zásobování ruských sil na okupovaných oblastech Ukrajiny včetně anektovaného Krymu, plně rozvinula 6. července. V následujících devíti dnech, jak Kyjev tvrdí, ukrajinská armáda zasáhla více než 110 ruských lodí.

Analytik bezpečnostní společnosti Ambrey Tomas Alexa poznamenal, že počet zasažených lodí v takto krátkém časovém období překonal íránsko-iráckou tankerovou válku, kdy během sedmi let čelilo útokům na 450 plavidel.

„Nemohu dostatečně zdůraznit, jak bezprecedentní to je,“ řekl Alexa. „V celosvětovém měřítku jsme nikdy neviděli nic tak soustředěného,“ uvedl.

Tankerová válka byla součástí války mezi Íránem a Irákem, která si vyžádala přes milion mrtvých. Během námořních bojů Irák útočil na íránské lodě a také na íránské ropné terminály. Írán pak v odvetě zahájil útoky na lodě v regionu. Podle amerického námořního institutu Iráčané zaútočili na 280 lodí, Írán na 168.

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Alexa uvedl, že Ukrajina vyřazením ruských tankerů, nákladních lodí a pomocných plavidel zkomplikovala Rusku vývoz ropy a ropných produktů, narušila námořní dopravu a omezila ruské kapacity zásobovat ruské síly na Krymu a dalších okupovaných územích.

Intenzita ukrajinských úderů již vedla ruské ministerstvo zemědělství k prohlášení, že přesměruje námořní vývoz obilí mimo Azovské moře. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov kvůli námořním útokům obvinil Ukrajinu z terorismu. Prohlásil, že činy Ukrajiny nelze ani nazvat pirátstvím, uvedl list FT.

„Piráti alespoň loupili a zmocňovali se věcí pro sebe. A tady si oni nic neberou pro sebe a ani pro jiné. Jen páchají škody, šíří strach,“ uvedl. Lavrov ve svém vyjádření ale nezmínil, že to byla ruská armáda, která Ukrajina napadla. Nezmínil ani to, že Rusko během zimy cíleně útočí na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, aby zemi během mrazů připravila o dodávky elektřiny a tepla.

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