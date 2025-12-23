Dvaatřicetiletý muž podle dosavadních policejních poznatků na semaforech vrazil do dvojice aut, a pak pokračoval v jízdě směrem k autobusové zastávce. Když zde narazil do lidí, popojel ještě o kousek dál, a pak zastavil.
V Berlíně vjel řidič autem do lidí, zranil několik dětí a vychovatelku
Případ vyšetřuje policie. Její mluvčí zatím nechtěl sdělit, jestli policie vyhází z toho, že šlo o nehodu, či úmyslný čin. Podle DPA tak není jasné, jestli nebylo záměrem řidiče přiblížit se také k nedaleké pěší zóně. Zda muž utrpěl zranění, také zatím není zřejmé.