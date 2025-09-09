Vzkaz Baku Moskvě? Ukrajinská stíhačka nesla ázerbájdžánské maskování

Autor:
  14:34
Na sociálních sítích se objevila fotografie ukrajinské stíhačky MiG-29 s ázerbájdžánským maskováním. Vyvolala spekulace, zda Baku neumožnilo Kyjevu užívání původně ázerbájdžánských letounů. Mezi Ázerbájdžánem a Ruskem momentálně panují velmi napjaté vztahy.
Ázerbájdžánská stíhačka MIG-29. (21. září 2025)

Ázerbájdžánská stíhačka MIG-29. (21. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal se svým ázerbájdžánským...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal se svým ázerbájdžánským...
Ukrajinská stíhačka MiG-29 zničila ruský most v Záporožské oblasti. (11....
6 fotografií

Fotografie ukazuje stíhačku s maskovacím vzorem, který kombinuje modrou, šedou a fialově šedou barvu. Portál The War Zone podotýká, že právě takovou kamufláž používá ázerbájdžánské letectvo.

Není jasné, kdy a kde byl snímek pořízen. The War Zone podotýká, že je možné, že fotografie byla upravena, ale v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by nebyla pravá.

Otázkou je, proč má ukrajinský letoun ázerbájdžánské maskování. A zda k tomu Baku dalo svolení.

Rozzlobený Ázerbájdžán chce vyzbrojit Kyjev. Ruská propaganda vyhrožuje válkou

Než Rusko v roce 2022 zahájilo invazi, procházely tři ázerbájdžánské stíhačky MiG-29 generální opravou ve státním leteckém opravárenském závodě ve Lvově na západě Ukrajiny. Rusové na strategický závod zaútočili a zničili jej. Není jasné, co se s ázerbájdžánskými letouny stalo.

Je ale možné, že Ukrajinci minimálně jeden uchránili před zničením. Náhlé objevení stíhačky s ázerbájdžánským maskováním naznačuje, že Ázerbájdžán buď formálně převedl vlastnictví letadel, nebo dal Ukrajině tichý souhlas k jejich použití s ohledem na fakt, že v době války nešlo realisticky očekávat jejich návrat, uvádí portál Defense Express.

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Fotka začala kolovat v době, kdy má Baku s Moskvou velmi napjaté vztahy. Ázerbájdžán odsoudil ruské útoky na ázerbájdžánská ropná a plynárenská zařízení na Ukrajině. Ázerbájdžánský portál Caliber.Az uvedl, že Baku zvažuje odvetné vyzbrojení Ukrajiny. Známý ruský propagandista Vladimir Solovjov následně varoval, že Ázerbájdžán možná čeká další ruská „speciální vojenská operace“.

Již předtím mezi oběma zeměmi vládla nevídaná tenze. Vztahy nejdříve loni v prosinci výrazně pošramotilo sestřelení ázerbájdžánského dopravního letadla ruskou protivzdušnou obranou. Následně olej do ohně přilila smrt dvou příslušníků ázerbájdžánské diaspory v Jekatěrinburgu. Baku reagovalo zatčením osmi Rusů.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda informovala o útoku na členy vedení Hamásu. Podle médií zasáhla lokalitu v katarském Dauhá, kde zástupci Hamásu jednali o příměří.

9. září 2025  15:33

Polsko uzavře hranici s Běloruskem, reaguje na cvičení Minsku s Moskvou

Polsko ze čtvrtka na pátek uzavře svoji hranici s Běloruskem, oznámil polský premiér Donald Tusk. Litva posílí ostrahu své hranice s Ruskem a Běloruskem, oznámila tamní pohraniční stráž. Opatření...

9. září 2025  15:31

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Přímý přenos

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  15:28

Bez munice jsou vzdušné síly jen letecká show, nabádá Evropu generál Breedlove

Po ruské invazi na Ukrajinu vyzýval k zavedení bezletové zóny nad přepadenou zemí. Teď nabádá evropské spojence z NATO, aby usilovně pracovali na schopnostech vzdušných sil a připravenosti k boji....

9. září 2025  15:25

DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy

Měsíční předplatné do kin Tady Vary vstupuje do své třetí sezony. V necelých 70 kinech po Česku budou moci diváci předběžně zhlédnout filmy s Leonardem DiCapriem, Julií Robertsovou nebo Leem...

9. září 2025  15:11

Bayrou podal demisi, Macron hledá pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi,...

9. září 2025  15:11

OBRAZEM: Pekarová se loučí. SPOLU dotáhla k výhře, její výrok o svetru zlidověl

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová končí v dolní komoře parlamentu. Schůze poslanců, která začala v úterý, je její poslední v dosavadní politické kariéře. V únoru předsedkyně...

9. září 2025  15:02

Motorem růstu bude privátní sektor, představil Havlíček hospodářskou strategii

Svou hospodářskou strategii zveřejnil ve Sněmovně favorit letošních voleb, opoziční hnutí ANO. „Motorem hospodářského růstu bude privátní sektor,“ řekl předseda stínové vlády ANO a místopředseda...

9. září 2025  13:39,  aktualizováno  14:58

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní....

9. září 2025  10:39,  aktualizováno  14:56

Hostinec v centru Nové Včelnice
Hostinec v centru Nové Včelnice

Štítného, Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
3 550 000 Kč

Více z nabídky 107 209 nemovitostí

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů v pondělí zveřejnili snímek dvojsmyslně laděného dopisu, který označují jako blahopřání k narozeninám pro sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina od...

9. září 2025  9:32,  aktualizováno  14:50

Vzkaz Baku Moskvě? Ukrajinská stíhačka nesla ázerbájdžánské maskování

Na sociálních sítích se objevila fotografie ukrajinské stíhačky MiG-29 s ázerbájdžánským maskováním. Vyvolala spekulace, zda Baku neumožnilo Kyjevu užívání původně ázerbájdžánských letounů. Mezi...

9. září 2025  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.