Znechucení z Ruska. Tutlání sestřelu letadla zaselo mezi Ázerbájdžánci zlobu

Když Ázerbájdžán v roce 2020 nad územím Arménie sestřelil ruský vrtulník Mi-24, ázerbájdžánský prezident okamžitě zavolal svému ruskému protějšku, přiznal vinu své země, omluvil se a přislíbil odškodné. Minulý týden ruská protivzdušná obrana zasáhla ázerbájdžánské letadlo mířící z Baku do Grozného; zřítilo se u města Aktau v Kazachstánu. O život přišlo 38 lidí, ale ruská reakce byla v porovnání s tou tehdejší ázerbájdžánskou o poznání zdráhavější.

„Ázerbájdžán nyní očekává totéž, ale zatím jsme se toho nedočkali,“ řekl stanici Al-Džazíra politický analytik z Centra pro studium jižního Kavkazu se sídlem v Baku Farhad Mammadov.

Ruský prezident Vladimir Putin se sice omluvil za „tragický incident v ruském vzdušném prostoru“, ale vinu za sestřelení letounu nepřiznal. Podle něj protivzdušná obrana odrážela útok ukrajinských dronů.

Ázerbájdžánští činitelé tvrdí, že Rusko letadlo nejen zasáhlo svou raketou protivzdušné obrany, ale ještě mu odmítlo povolit nouzově přistát. Piloti tak museli zamířit přes Kaspické moře. A zvláště tento fakt vyvolává mezi mnoha Ázerbájdžánci hněv.

„To je nejstrašnější část incidentu a něco, co lidé nemohou odpustit,“ řekla Al-Džazíře Leila z Baku. „Kdyby letadlo přistálo v Rusku, možná by se ty životy podařilo zachránit. Místo toho letadlo poslali do Kazachstánu. Bylo to rozhodnutí bezcitných a nekompetentních jedinců. Tento nedostatek lidskosti a odpovědnosti lidi nejvíce rozčiluje a ničí.“

I státem kontrolovaná ázerbájdžánská média vyjadřují z ruského jednání znechucení. „Odmítnout letadlu po jeho sestřelení přistát má jen jedno jméno: zločin!“ zuří názorový článek provládních internetových novin Yeni Müsavat. „Ačkoli se Rusko snažilo vyhnout odpovědnosti, nemohlo uniknout faktům,“ začínal 29. prosince denní zpravodajský pořad ázerbájdžánské státní televize ITV.

Rádio Svobodná Evropa podotýká, že ázerbájdžánská státní média se obvykle snaží kritice souseda a důležitého obchodního partnera vyhýbat. Podle stanice jejich postoj odráží rostoucí hněv veřejnosti vůči Rusku a jeho zjevným pokusům vyhnout se odpovědnosti.

Autoritářský ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev obvinil „některé kruhy“ v Rusku, že se snažily skutečné příčiny pádu letadla ututlat. Zapotřebí je podle něj přiznat vinu a omluvit se. „Bohužel první tři dny jsme z Ruska neslyšeli nic jiného než klamné verze,“ řekl s poukazem na dřívější ruská tvrzení, že za pád letadla může srážka s ptáky.

„Je jasné, že ázerbájdžánský prezident nebyl se svým telefonátem s Putinem spokojen,“ podotýká Elkhan Shahinoglu, ředitel výzkumného centra Atlas v Baku. Podle některých ázerbájdžánských analytiků může absence úplné omluvy ze strany Ruska poškodit vztahy mezi oběma zeměmi.

Jiní ovšem soudí, že Ázerbájdžán si význam vzájemných ekonomických vazeb uvědomuje, a jeho kritika proto má hranice. „Ázerbájdžán nemá zájem na zhoršení vztahů s Ruskem,“ myslí si Rasim Musabekov ze zahraničního výboru ázerbájdžánského parlamentu.