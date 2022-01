Sám si dal pěstí. Ázerbajdžán šokoval reakcí na brutální zbití opozičníka

Opoziční politik podle prokurátora Araze Akbarova nejprve sám narazil hlavou do dveří policejního auta poté, co ho strážníci 1. prosince zadrželi na nepovolené demonstraci v Baku. Později se pak Jakublu podle Akbarova na policejní stanici „sám udeřil pěstí do tváře“.

Mluvčí ministerstva vnitra Elsad Hacijev již dříve označil Jakubluovo tvrzení, že ho policie ve vazbě surově zbila, za „zcela neopodstatněné“. Jagublu, jenž patří mezi čelní představitele opoziční strany Müsavat, v pondělí uvedl, že se proti rozhodnutí úřadů odvolá.

Policie Jakublua 1. prosince propustila několik hodin po zadržení. Kvůli podlitinám na obličeji a těle musel okamžitě zamířit do nemocnice. Jakublu trvá na tom, že si poranění rozhodně nezpůsobil sám. „Strážníci mi zkroutili ruce a strčili mě do auta, kde do mě strkali,“ popsal své zatčení.

This is how an #Azerbaijani opposition member Tofiq Yaqublu was beaten today by #Azerbaijani police. If they treat #Azerbaijanis like this, I am afraid to think how they behave towards #Armenian PoWs. pic.twitter.com/E6yoiKNmoZ — Tatevik Hayrapetyan (@TatevikHayrape1) December 1, 2021

Dusili mě, abych slíbil, že s kritikou přestanu

„Po příjezdu na stanici mi spoutali ruce za zády, přes hlavu mi dali pytel z plastu a začali mě nemilosrdně mlátit,“ popsal Rádiu Svobodná Evropa (RFE). „Myslel jsem, že umírám. Zuby se mi podařilo pytel protrhnout, takže jsem se mohl nadechnout. Sáček se mi ale lepil na obličej,“ dodal.

Jakublu uvedl, že během bití téměř ztratil vědomí, neboť ho vyslýchající pytlem opakovaně dusili. „Natáčeli si mě a říkali, že mám na kameru slíbit, že vzdávám svůj boj,“ uvedl Jakublu s tím, že jeho mučitelé se v jednu chvíli obrátili na svého nadřízeného, jestli mají v bití ještě pokračovat.

„Není to dost, neprošel testem, ještě mu dejte,“ měl podle Jagublua reagovat jejich šéf. Policie Jakublua nakonec naložila do auta a vyhodila ho na odlehlém místě. „Nebylo tam nic. Žádní lidé, žádná auta. Myslel jsem, že mě zabijí a mojí mrtvolu pohodí v lese,“ dodal Jakublu, kterému se nakonec podařilo dojít do civilizace a zavolat si pomoc.

Poranění téhož dne utrpěli i politici z opoziční Lidové fronty Ázerbájdžánu. Také oni RFE popsali, že je policie po shromáždění surově zbila. Jeden z nich si ze setkání s policií odnesl mnohočetnou zlomeninu ruky.

Azerbaijani opposition activist and vocal government critic Tofiq Yaqublu says he was severely beaten in police custody after being detained at a protest rally on December 1. pic.twitter.com/cVkYO0hoKO — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 3, 2021

Jakublu proti prezidentu Alijevovi a jeho režimu na demonstracích vystoupil již několikrát, ani po brutálním zážitku s tím ale nehodlá přestat. „Nevzdám se. Nepokleknu před tímto nelegitimním režimem zlodějů a gangsterů Ilhama Alijeva. Raději bych zemřel, než se podvolil,“ prohlásil.

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) v reakci na jeho případ vyzvala ázerbájdžánské úřady, aby provedly „rychlé, nestranné a důkladné“ vyšetřování. Zacházení s Jakubluem označila za „strašné“. Ředitel HRW Kenneth Roth pondělní rozhodnutí prokurátorů zkritizoval.

Mezinárodní organizace pro lidská práva upozorňují, že Alijevova vláda vytrvale pronásleduje své kritiky, politické nepřátele, nezávislá média i občanské aktivisty. Alijev, jenž bývalé sovětské republice s bohatými nalezišti ropy a plynu vládne od roku 2003, veškerou kritiku odmítá.