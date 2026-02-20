VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Autor:
  18:39
Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu. Washingtonská prokuratura začala případ vyšetřovat. Alijev byl v USA na prvním zasedání nové Rady míru, jíž předsedá americký prezident Donald Trump.

Na videích šířených na sociálních sítích jsou vidět Ázerbájdžánci žijící v USA, kteří protestují před hotelem Waldorf Astoria ve Washingtonu, kde Alijev pobýval. Protestující skandovali slogany „Svobodu politickým vězňům“ a „Svobodu (opozičnímu vůdci) Tofiku Jakubluovi“.

„Začali nás bít,“ popsal listu The Washington Post incident jeho syn, sedmadvacetiletý řidič Uberu Rahim. Alijevovi bodyguardi ho udeřili do čelisti a kopali do břicha.

Jiný demonstrant, Adil Amrachlí, uvedl, že k napadení došlo ve chvíli, kdy demonstranti utíkali od hlavního vchodu hotelu k jinému vchodu, aby zabránili Alijevovi nepozorovaně proklouznout. Při útěku před ochrankou si zranil nohu. Řekl, že další čtyři lidé byli také zraněni.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Policie byla podle Rahima poblíž, ale nezasáhla. Podle něj bodyguardi po několika minutách odešli. Na místo dorazila záchranná služba, zdravotníci ošetřili zraněné, nikoho však nepřevezli do nemocnice.

„Ukazuje to, že je to diktátor a že v mé zemi není žádná svoboda projevu,“ řekl Rahim o ázerbájdžánském prezidentovi. Alijev, který vládne zemi přes 22 let, čelí opakované kritice, že tvrdě potlačuje politické odpůrce.

Kritika tělesné stráže

„Krvavým despotům, jako je Alijev, nepatří místo ve Washingtonu a nemají právo posílat najaté rváče, aby napadali demonstranty v ulicích našeho hlavního města. Vyzývám prezidenta USA a ministerstvo spravedlnosti, aby zajistili, že těmto násilným zločincům nebude umožněno uprchnout a budou okamžitě postaveni před soud,“ napsal spolupředseda Kongresového arménského výboru Frank Pallone.

Jednání prezidentovy tělesné stráže odsoudil i Arménský národní výbor Ameriky (ANCA). Vyzval americké ministerstvo spravedlnosti a místní orgány činné v trestním řízení, aby bodyguardy stíhaly.

Podle ANCA celá záležitost vyvolává vzpomínky na incident před rezidencí tureckého velvyslance poblíž kruhového objezdu Sheridan Circle, kdy podporovatelé a ochranka tureckého prezidenta Recepa Erdogana během jeho návštěvy USA napadli kurdské a další protestující. Věc vedla k diplomatické roztržce mezi oběma zeměmi.

Pyramida s Trumpem na vrcholu. Rada míru poprvé zasedá, jak funguje a co chce?

„Alijevovi bodyguardi, kteří bijí demonstranty v ulicích Washingtonu, jsou Sheridan Circle 2.0. Gangsteři ropného diktátora napadající Američany na americké půdě,“ uvedlo ANCA. „Diktátoři, kteří nečelí žádným důsledkům, budou nevyhnutelně exportovat své násilí kamkoli se vydají.“

Mluvčí policie ve Washingtonu Tom Lynch uvedl, že na místě incidentu, „do kterého byli zapojeni ázerbájdžánští bezpečnostní strážci“, byli přítomni členové speciální operační jednotky policie a agenti americké tajné služby. Záležitost byla podle něj postoupena ministerstvu zahraničí. Zda policisté zasáhli, neupřesnil.

Úřad generálního prokurátora státu Washington oznámil, že záležitost vyšetřuje, uvedla stanice Svobodná Evropa.

Ázerbájdžánské velvyslanectví ve Spojených státech tvrdí, že skupina protestujících se před hotelem dopustila „provokativních činů“. Podle velvyslanectví se pokusila dostat k prezidentově koloně a zaútočit na jeho vozidla. Z provokací a pokusů násilím vniknout do hotelu obviňují demonstranty i ázerbájdžánská provládní média.

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev na prvním zasedání Rady míru, které předsedá americký prezident Donald Trump. (19. února 2026)
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev na prvním zasedání Rady míru, které předsedá americký prezident Donald Trump. (19. února 2026)
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev na prvním zasedání Rady míru, které předsedá americký prezident Donald Trump. (19. února 2026)
11 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Aktualizujeme
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Babiš k dnešku vložil akcie Agrofertu do trustu RSVP Trust, získal souhlasy ze tří zemí EU, uvedl. Má za to, že dostál nárokům práva pro střet zájmů.

20. února 2026  18:12,  aktualizováno  18:48

VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva

Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu....

20. února 2026  18:39

Nejvyšší soud zablokoval Trumpovi plošná cla. Nadšení střídá nejistota, co bude dál

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  18:10

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  17:31

Video od AI se zadrženou imigrantkou v USA zlomilo vaz zpravodajce německé ZDF

Ilustrační snímek

Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF odvolala svoji zpravodajku z New Yorku kvůli příspěvku, ve kterém použila video vytvořené umělou inteligencí (AI). Po prověření příspěvku, který se stal...

20. února 2026  17:29

Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu. Podívejte se, kolik měří hlavní věž

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého...

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů....

20. února 2026  17:22

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Vzniká nový projekt levné protivzdušné obrany. Chystá jej pět evropských států

FPV dron.

Pět největších evropských obranných mocností spojuje síly na projektu v hodnotě několika milionů eur. Jeho cílem je do dvanácti měsíců uvést do výroby levné systémy protivzdušné obrany, jako jsou...

20. února 2026  16:50

Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán

Donald Trump na zasedání Rady míru (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. „Myslím, že mohu říct, že to zvažuji,“ odpověděl...

20. února 2026  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.