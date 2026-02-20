Na videích šířených na sociálních sítích jsou vidět Ázerbájdžánci žijící v USA, kteří protestují před hotelem Waldorf Astoria ve Washingtonu, kde Alijev pobýval. Protestující skandovali slogany „Svobodu politickým vězňům“ a „Svobodu (opozičnímu vůdci) Tofiku Jakubluovi“.
„Začali nás bít,“ popsal listu The Washington Post incident jeho syn, sedmadvacetiletý řidič Uberu Rahim. Alijevovi bodyguardi ho udeřili do čelisti a kopali do břicha.
Jiný demonstrant, Adil Amrachlí, uvedl, že k napadení došlo ve chvíli, kdy demonstranti utíkali od hlavního vchodu hotelu k jinému vchodu, aby zabránili Alijevovi nepozorovaně proklouznout. Při útěku před ochrankou si zranil nohu. Řekl, že další čtyři lidé byli také zraněni.
|
Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru
Policie byla podle Rahima poblíž, ale nezasáhla. Podle něj bodyguardi po několika minutách odešli. Na místo dorazila záchranná služba, zdravotníci ošetřili zraněné, nikoho však nepřevezli do nemocnice.
„Ukazuje to, že je to diktátor a že v mé zemi není žádná svoboda projevu,“ řekl Rahim o ázerbájdžánském prezidentovi. Alijev, který vládne zemi přes 22 let, čelí opakované kritice, že tvrdě potlačuje politické odpůrce.
Kritika tělesné stráže
„Krvavým despotům, jako je Alijev, nepatří místo ve Washingtonu a nemají právo posílat najaté rváče, aby napadali demonstranty v ulicích našeho hlavního města. Vyzývám prezidenta USA a ministerstvo spravedlnosti, aby zajistili, že těmto násilným zločincům nebude umožněno uprchnout a budou okamžitě postaveni před soud,“ napsal spolupředseda Kongresového arménského výboru Frank Pallone.
Jednání prezidentovy tělesné stráže odsoudil i Arménský národní výbor Ameriky (ANCA). Vyzval americké ministerstvo spravedlnosti a místní orgány činné v trestním řízení, aby bodyguardy stíhaly.
Podle ANCA celá záležitost vyvolává vzpomínky na incident před rezidencí tureckého velvyslance poblíž kruhového objezdu Sheridan Circle, kdy podporovatelé a ochranka tureckého prezidenta Recepa Erdogana během jeho návštěvy USA napadli kurdské a další protestující. Věc vedla k diplomatické roztržce mezi oběma zeměmi.
|
Pyramida s Trumpem na vrcholu. Rada míru poprvé zasedá, jak funguje a co chce?
„Alijevovi bodyguardi, kteří bijí demonstranty v ulicích Washingtonu, jsou Sheridan Circle 2.0. Gangsteři ropného diktátora napadající Američany na americké půdě,“ uvedlo ANCA. „Diktátoři, kteří nečelí žádným důsledkům, budou nevyhnutelně exportovat své násilí kamkoli se vydají.“
Mluvčí policie ve Washingtonu Tom Lynch uvedl, že na místě incidentu, „do kterého byli zapojeni ázerbájdžánští bezpečnostní strážci“, byli přítomni členové speciální operační jednotky policie a agenti americké tajné služby. Záležitost byla podle něj postoupena ministerstvu zahraničí. Zda policisté zasáhli, neupřesnil.
Úřad generálního prokurátora státu Washington oznámil, že záležitost vyšetřuje, uvedla stanice Svobodná Evropa.
Ázerbájdžánské velvyslanectví ve Spojených státech tvrdí, že skupina protestujících se před hotelem dopustila „provokativních činů“. Podle velvyslanectví se pokusila dostat k prezidentově koloně a zaútočit na jeho vozidla. Z provokací a pokusů násilím vniknout do hotelu obviňují demonstranty i ázerbájdžánská provládní média.