V dokumentu Doktor na tripu, který půjde v červenci do českých kin, podniká psychiatr Tomáš Páleníček s výzkumným týmem cestu až do nitra amazonského pralesa. Zkoumá tam, jak váš kmen v boji s mentálními nemocemi využívá psychedelika. Jaký podle vás může mít film přínos?

Vidíme, že naše metody někdy fungují i u cizinců, kteří se k nám přicházejí léčit, protože jinde pomoc nenašli. Vracejí se od nás zdraví. Proto jsme s natáčením a výzkumem souhlasili. Chceme pomoci těm, kteří to potřebují. Je důležité, aby se lidé ze všech koutů světa o našich praktikách dozvěděli a aby se seznámili s tím, že existuje výzkum usilující o jejich využití v odborné léčbě. Jako strážci odvěké moudrosti jsme se tedy rádi zúčastnili. Doufáme, že s podobnými projekty budeme moct nadále spolupracovat.

Některé výzkumy teprve dnes dokazují, co naši předci věděli už dávno.