Jen se čeká, až na to kývne Trump. USA a Írán stojí na prahu nové dohody

Autor: ,
  17:50
USA a Írán podle serveru Axios dosáhly dohody na 60denním memorandu o porozumění, které by prodloužilo současné příměří a položilo základy pro rozhovory o íránském jaderném programu. Text nyní čeká na souhlas prezidenta Donalda Trumpa. Američtí úředníci sdělili, že podmínky dohody se z větší části podařilo dojednat v úterý, ale obě strany ještě potřebovaly získat souhlas od nejvyššího vedení.
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026) | foto: Reuters

Íránská strana podle zdrojů Axiosu následně uvedla, že získala potřebné povolení pro podpis. Teherán to zatím oficiálně nepotvrdil.

Vyjednavači Spojených států informovali Trumpa o detailech konečné dohody, ale ten ji bezprostředně neschválil. „Prezident sdělil zprostředkovatelům, že si chce nechat několik dní na rozmyšlenou,“ doplnil americký zdroj serveru.

Mezi zeměmi platí od 8. dubna příměří po válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

Američané podnikli další úder v Íránu. Teherán odpověděl útokem na základnu

Memorandum o porozumění bude podle zdrojů serveru obsahovat ustanovení o neomezené lodní dopravě Hormuzským průlivem. To podle jednoho z amerických úředníků znamená žádné vybírání mýta ani útoky. Írán bude také muset do 30 dnů z vodní cesty odstranit všechny miny. Bude zrušena i americká námořní blokáda íránských přístavů, ovšem úměrně k obnovení komerční lodní dopravy.

Dokument bude také zahrnovat závazek Íránu, že nebude usilovat o získání jaderné zbraně, uvedly zdroje serveru. Rovněž bude stanovovat, že prvními otázkami, o nichž se bude během 60denního období jednat, budou způsob likvidace vysoce obohaceného íránského uranu a hledání řešení íránských programů obohacování.

Spojené státy se v memorandu zavážou projednat zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků. Dokument má podle serveru obsahovat také diskusi o mechanismu, který pomůže Íránu začít přijímat zboží a humanitární pomoc.

Server připomíná, že podpis memoranda by představoval nejvýznamnější diplomatický průlom od začátku války, avšak konečná dohoda, která by zohledňovala Trumpovy požadavky v oblasti jaderného programu, by i nadále vyžadovala intenzivní jednání. Zprávy o tom, že jsou obě strany blízko podpisu, se objevily již několikrát v dřívějších fázích jednání, nikdy se ale nenaplnily.

