Trump si vyslechne generála. Dva dny poté, co se viděli v únoru, nařídil údery na Írán

Blízkovýchodní CENTCOM připravil plán krátké a silné vlny úderů na Írán, které by zřejmě cílily i na íránskou infrastrukturu. Američané tím chtějí přimět Íránce, aby se vrátili k jednacímu stolu a projevili ochotu omezit svůj jaderný program, uvedly tři zdroje Axiosu.
Další plán, který si Trump nejspíš vyslechne, se soustředí na získání kontroly nad částí Hormuzského průlivu s cílem otevřít tuto vodní cestu obchodní lodní dopravě. Podobná akce by podle jednoho ze zdrojů mohla zahrnovat nasazení amerických pozemních sil.
Trump si pletl Ukrajinu s Íránem. Je poražená, přišla o 159 lodí, řekl
Možností rovněž zůstává už dříve zmiňovaný zásah amerických zvláštních jednotek v Íránu s cílem zmocnit se jeho vysoce obohaceného uranu.
Trump ve středu Axiosu řekl, že námořní blokádu Íránu vnímá jako „poněkud účinnější než bombardování“. Šéf Bílého domu podle dvou zdrojů webu v současnosti americkou blokádu vidí jako svou hlavní výhodu, ale je ochotný zvážit obnovení vojenských útoků, pokud Írán neustoupí.
Cooper měl s Trumpem podobný briefing 26. února, dva dny před tím, než USA s Izraelem rozpoutaly válku s Íránem. Podle jednoho ze zdrojů blízkého prezidentovi tento briefing přispěl k Trumpově rozhodnutí do války jít. Očekává se, že čtvrteční schůzky s Trumpem se zúčastní i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine.
Válka stojí USA více než 50 miliard USD
Trumpa k novým rozhodnutím tlačí nynější patová situace, která vede k zvyšování cen ropy a rostoucí inflaci. Stále více konzervativních voličů se od něho odvrací a spekuluje se, že na podzim čeká republikány zdrcující volební porážka.
Přispět k tomu mohou i informace, že náklady na válku proti Íránu jsou výrazně vyšší, než jakou částku ve středu v Kongresu uváděl zástupce Pentagonu. S odkazem na tři nejmenované zdroje to ve čtvrtek uvedla stanice CNN.
Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky
Vysoký úředník ministerstva obrany Jules Hurst ve středu řekl, že válka přišla Spojené státy na 25 miliard dolarů (521 miliard Kč), podle zdroje CNN ale mohou být skutečné náklady až dvojnásobné.
Podle zdrojů stanice totiž údaj neobsahuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které se Íránu podařilo poničit při jeho odvetných úderech.
Írán podle CNN na začátku války zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Íránské údery podle stanice na základnách zničily některá nákladná zařízení.
Jeden ze zdrojů odhadl skutečné náklady včetně výdajů na rekonstrukci základen a náhradu zničených zařízení na 40 až 50 miliard dolarů (834 miliard až 1,04 bilionu Kč).
Stanice poukazuje na svou informaci, že prezident Donald Trump by kvůli válce mohl požádat o dodatečné financování v objemu 200 miliard dolarů.