Trump si vyslechne generála. Dva dny poté, co se viděli v únoru, nařídil údery na Írán

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek zúčastní briefingu s velitelem regionálního velitelství americké armády CENTCOM o nových plánech možných útoků na Írán. Setkání s admirálem Bradem Cooperem podle webu Axios naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení bojů, a to buď s cílem prolomit patovou situaci v mírových jednáních, nebo zasadit Íránu konečný úder před ukončením války.
Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace Epic Fury.

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace Epic Fury. (9. března 2026) | foto: Reuters

Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury
Prezident Donald Trump v Bílém domě (21. dubna 2026)
Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)
Admirál Brad Cooper během pohřbu izraelského rukojmího Omera Neutry v Tel...
Blízkovýchodní CENTCOM připravil plán krátké a silné vlny úderů na Írán, které by zřejmě cílily i na íránskou infrastrukturu. Američané tím chtějí přimět Íránce, aby se vrátili k jednacímu stolu a projevili ochotu omezit svůj jaderný program, uvedly tři zdroje Axiosu.

Další plán, který si Trump nejspíš vyslechne, se soustředí na získání kontroly nad částí Hormuzského průlivu s cílem otevřít tuto vodní cestu obchodní lodní dopravě. Podobná akce by podle jednoho ze zdrojů mohla zahrnovat nasazení amerických pozemních sil.

Možností rovněž zůstává už dříve zmiňovaný zásah amerických zvláštních jednotek v Íránu s cílem zmocnit se jeho vysoce obohaceného uranu.

Trump ve středu Axiosu řekl, že námořní blokádu Íránu vnímá jako „poněkud účinnější než bombardování“. Šéf Bílého domu podle dvou zdrojů webu v současnosti americkou blokádu vidí jako svou hlavní výhodu, ale je ochotný zvážit obnovení vojenských útoků, pokud Írán neustoupí.

Cooper měl s Trumpem podobný briefing 26. února, dva dny před tím, než USA s Izraelem rozpoutaly válku s Íránem. Podle jednoho ze zdrojů blízkého prezidentovi tento briefing přispěl k Trumpově rozhodnutí do války jít. Očekává se, že čtvrteční schůzky s Trumpem se zúčastní i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine.

Trumpa k novým rozhodnutím tlačí nynější patová situace, která vede k zvyšování cen ropy a rostoucí inflaci. Stále více konzervativních voličů se od něho odvrací a spekuluje se, že na podzim čeká republikány zdrcující volební porážka.

Přispět k tomu mohou i informace, že náklady na válku proti Íránu jsou výrazně vyšší, než jakou částku ve středu v Kongresu uváděl zástupce Pentagonu. S odkazem na tři nejmenované zdroje to ve čtvrtek uvedla stanice CNN.

Vysoký úředník ministerstva obrany Jules Hurst ve středu řekl, že válka přišla Spojené státy na 25 miliard dolarů (521 miliard Kč), podle zdroje CNN ale mohou být skutečné náklady až dvojnásobné.

Podle zdrojů stanice totiž údaj neobsahuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které se Íránu podařilo poničit při jeho odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Íránské údery podle stanice na základnách zničily některá nákladná zařízení.

Jeden ze zdrojů odhadl skutečné náklady včetně výdajů na rekonstrukci základen a náhradu zničených zařízení na 40 až 50 miliard dolarů (834 miliard až 1,04 bilionu Kč).

Stanice poukazuje na svou informaci, že prezident Donald Trump by kvůli válce mohl požádat o dodatečné financování v objemu 200 miliard dolarů.

Trump si vyslechne generála. Dva dny poté, co se viděli v únoru, nařídil údery na Írán

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek zúčastní briefingu s velitelem regionálního velitelství americké armády CENTCOM o nových plánech možných útoků na Írán. Setkání s admirálem Bradem...

30. dubna 2026  18:12

30. dubna 2026  16:41

