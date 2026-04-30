Lekce řízení v Seině. Řidička v zácviku potopila autobus i zaparkované auto

Nehoda se stala v obci vzdálené zhruba 20 kilometrů od francouzské metropole. Podle místního úřadu pro dopravu byla řidička v závěrečné fázi praktického výcviku. V době incidentu ji doprovázel instruktor a další dva cestující. Vůz poblíž nádraží narazil do zaparkovaného auta a následně sjel přímo do řeky.
Svědci události podle BBC popsali, že autobus při odbočování v blízkosti břehu nezvládl manévr a pokračoval rovně. Kolemjdoucí se okamžitě snažili pomoci a házeli do vody záchranné kruhy ještě před příjezdem profesionálních jednotek. Na místě operovali hasiči i policie. „Vozidlo nezatočilo doprava, ale jelo přímo vpřed a stáhlo s sebou dolů i zaparkované auto,“ popsala svědkyně Elisabeth situaci na místě.
„Vypadalo to, jako by tam byli snad úplně všichni hasiči z celého oddělení,“ uvedl pak devatenáctiletý svědek.
Záchranná operace byla velmi rozsáhlá. Kromě devíti desítek hasičů byly nasazeny čluny, drony a vrtulníky. Pasažéry se podařilo z potápějícího se vozidla včas vyprostit. „Všichni byli rychle zachráněni a díky bohu jsou v bezpečí a v pořádku,“ potvrdila na sociálních sítích starostka Lamia Bensara Redaová.
Mluvčí dopravní organizace Île-de-France Mobilités uvedl, že dechová zkouška na alkohol i testy na přítomnost drog byly u řidičky negativní. Přesná příčina ztráty kontroly nad vozidlem zůstává předmětem dalšího vyšetřování. Prezident dopravní společnosti již nařídil vnitřní prověrku celého incidentu.
Vrak autobusu i zasažený osobní automobil byly z řeky vytaženy pomocí těžké techniky kolem čtrnácté hodiny. Úřady nyní dokončují přehled celkového počtu lidí, které vyžadovaly lékařské ošetření. Provoz v okolí nábřeží byl během vyprošťovacích prací omezen.