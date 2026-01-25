Drama v Dagestánu. Auto sjelo do kanálu, místní vytáhli dítě z okna plujícího vozu

„S nasazením vlastního života místní obyvatelé zachránili matku a dítě, které v taxíku spadly do vodního kanálu. Očití svědci přispěchali na pomoc,“ okomentovala záběry mluvčí ruského ministerstva vnitra Irina Volková, která video v neděli zveřejnila.
Zachycuje záchranu dítěte, které zachráncům podal oknem vozu taxikář. Následně z auta, plujícího po hladině, vytáhli i matku dítěte, dodala mluvčí.
Taxikář se zachránil sám, uvedla podle agentury Interfax místní prokuratura, podle které se vše odehrálo ještě v sobotu, kdy auto sjelo do kanálu v Machačkale.
Starosta města Džambulat Salavov přislíbil opatření, aby se podobná nehoda nemohla opakovat.