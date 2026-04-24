Když z velkého není vidět malý. Řidička rozdrtila obřím pickupem lamborghini

Podnikatel kubánského původu Ramón Ferrer hledal parkovací místo se svým černým Lamborghini Huracán. V tu chvíli proti němu najednou vyjel obr Chevrolet Silverado. Z třítunového pickupu navíc se zvýšeným podvozkem neměla řidička výhled do prostoru bezprostředně před sebou.
Následný střet dopadl pro luxusní auto fatálně. Pickup najel na jeho přední část a výrazně ji poškodil. Hodnota nového vozu přesahuje v přepočtu více než sedm milionů korun.
Záběry zveřejněné na Instagramu ukazují, jak řidička pickupu po nehodě vystupuje z vozu a v šoku si zakrývá hlavu při pohledu na škody, které vinou své nepozornosti způsobila. Nehoda se však obešla bez zranění, píše server Telegraph.
Ferrer, který své lamborghini dříve označil za „auto snů“, sdílel z místa nehody několik videí. „Dnes jsem se znovu narodil. Děkuji Bohu za další den a další šanci. Materiální věci pro mě nejsou důležité – hlavní je moje zdraví,“ uvedl. Dodal, že ho incident nezastaví, má před sebou ještě dlouhou cestu.