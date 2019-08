Autista nahlásil šikanu. Učitel místo pomoci nechal sepsat seznam jeho chyb

Incident se odehrál loni v listopadu na základní škole v anglickém městě Derby. Rodiče chlapce se však o celé záležitosti dozvěděli až nyní poté, co jejich syn přinesl plakát na konci školního roku domů a přečetl jim ho.



„Můj syn šel za svým učitelem, protože byl smutný, že ho ostatní děti šikanují a nemají ho rádi. Učitel chtěl zjevně zjistit, proč to spolužáci dělají, a proto je vyzval k sestavení seznamu. Synovi potom řekl, aby tyto vlastnosti změnil,“ uvedl chlapcův otec Damian Lightroller.

Bullying will continue all the while schools choose to deal with it by victim shaming. Having seen the OP last week where the distress this caused the child and family was so evident I wonder how we educate the educators to just stop this! https://t.co/Ls3zTI7CyK pic.twitter.com/myHNZ1AAUA