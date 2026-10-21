„Doufali jsme, že se její pravou nohu podaří zachránit,“ řekl dle ABC manžel Hainesové s tím, že lékaři ale dnes nakonec museli provést druhou amputaci. „Dobrá zpráva je, že Helen je naživu a její stav je stabilní. To je pro naši rodinu nejdůležitější,“ dodal. Australské i mezinárodní veřejnosti poděkoval za podporu, které se rodině dostalo.
Web ABC uvedl, že podle nemocnice v Melbourne, kam Hainesovou po útoku přepravil vrtulník, je poslankyně stále v kritickém stavu. ABC poukazuje na to, že nemocnice neřekla, že její stav je stabilní.
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Couvl a najel do ní ještě jednou. Australská poslankyně po útoku autem přišla o nohu
Útok se stal v pondělí odpoledne australského času nedaleko kanceláře 65leté zákonodárkyně ve městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie. Podle svědků Nugent nejprve projel kolem, načež vůz otočil a vrátil se. Hainesová stála u kufru svého auta, když do ní muž najel, a skřípl ji tak mezi dvěma vozidly, napsala agentura AP.
Svědci popsali, že útočník po prvním nárazu couvl a narazil do poslankyně znovu. Řidiče následně zadržel místní holič, který po útoku vyběhl ze svého podniku. V útočníkově kapse našel nůž. Další nůž zajistila policie ve vozidle.
Policie Nugenta zatkla a incident označila za cílený a zřejmě ojedinělý. Nugenta obvinila z úmyslného způsobení těžkého ublížení na zdraví, nebezpečné jízdy s následkem těžkého ublížení na zdraví a způsobení újmy federálnímu úředníkovi.
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Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu
Muž dnes během několikaminutového líčení u soudu ve Wangarattě nepromluvil ani neprojevil žádné emoce, uvedla stanice BBC. Žádost o propuštění na kauci nepodal a zůstane ve vazbě až do dalšího líčení, které soudce stanovil na 4. února.
Policie uvedla, že žádné zpravodajské informace neupozorňovaly na možnost podobného činu. Útok na 65letou poslankyni, která je podle Nugentova otce rodinnou přítelkyní, je na australské poměry velmi vzácnou událostí.
„Bohužel jsme podle mě svědky rostoucí míry extremistických postojů, a to zejména v on-line prostoru,“ řekla podle agentury AFP australská policejní komisařka Krissy Barrettová, podle níž stoupá i počet internetových výhrůžek mířených na politiky.
Hainesová, která není členkou žádné politické strany, působí již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu, kam byla zvolena v roce 2019.