Australská policie obvinila podezřelého z vraždy pětileté dívky

Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí. Policie, političtí představitelé regionu, australský premiér Anthony Albanese i rodina dívky vyzvali ke klidu.
Případ se stal v Severním teritoriu v domorodém táboře u města Alice Springs, které leží ve střední části Austrálie. Tělo dívky, kterou její rodina nazývá Kumanjayi Little Baby, se po velkém několikadenním pátrání našlo ve čtvrtek v buši.
V minulosti odsouzen za napadení
Za podezřelého policie označila Jeffersona Lewise, který byl v minulosti odsouzen za fyzické napadení a nedávno opustil věznici. Lewis se podle Reuters ve čtvrtek sám vydal jednomu domorodému táboru, kde se obyvatelé rozhodli sami si vymoci spravedlnost.
Muž, kterého místní zbili do bezvědomí, skončil v nemocnici, ale jeho zranění nebyla vážná, takže ho policie letecky dopravila do vazby v severoaustralském Darwinu, který je metropolí Severního teritoria.
Mezitím se ale domorodci shromáždili u nemocnice v Alice Springs, kde lékaři Lewise ošetřovali. Na záběrech odvysílaných televizí ABC volal dav po odplatě. To podle Reuters v domorodém podání znamená fyzické potrestání.
Lidé, kteří se snažili do nemocnice proniknout, útočili na policisty i zdravotníky, zapalovali ohně a poničili několik policejních a hasičských vozů a také sanitek.
„Hrozný souběh okolností“
Policie k rozehnání davu použila slzný plyn. Pět lidí bylo kvůli násilným nepokojům zatčeno. Škody na majetku, včetně krádeže zboží z regálů na čerpací stanici u nemocnice, se podle policie odhadují na více než 180 tisíc australských dolarů (asi 2,7 milionu korun).
Policejní komisař Severního teritoria Martin Dole oznámil obvinění proti Lewisovi dnes ráno.
„Je to hrozná událost a hrozný souběh okolností a naše myšlenky zůstávají pevně s rodinou (oběti),“ řekl policejní komisař Severního teritoria Martin Dole. Požádal komunitu Australců, aby respektovala soudní proces.
Rodina dívky dříve vyzvala veřejnost, aby potrestání přenechala soudům. „My si vyhraďme čas na truchlení,“ prohlásil Robin Granites, staršina místní komunity a mluvčí rodiny.
Austrálie má 27 milionů obyvatel, z nichž podle Reuters 3,8 procenta tvoří domorodci. V Severním teritoriu jejich podíl činí zhruba 30 procent. Zemi obývají nejméně přes 50 tisíc let, jejich práva ale britská kolonizace přehlížela, což dodnes tvoří jednu z historických zátěží australské společnosti.
1. září 2025