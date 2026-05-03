Australská policie obvinila podezřelého z vraždy pětileté dívky

Autor:
  7:32
Australská policie obvinila sedmačtyřicetiletého Jeffersona Lewise ze sexuálního napadení a vraždy pětileté domorodé dívky, uvedla britská stanice BBC na svém webu. Lewis má podle policie v úterý předstoupit před soud v Darwinu.Vražda pětileté domorodé dívky v centrální části Austrálie vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí. Policie, političtí představitelé regionu, australský premiér Anthony Albanese i rodina dívky vyzvali ke klidu.

Případ se stal v Severním teritoriu v domorodém táboře u města Alice Springs, které leží ve střední části Austrálie. Tělo dívky, kterou její rodina nazývá Kumanjayi Little Baby, se po velkém několikadenním pátrání našlo ve čtvrtek v buši.

V minulosti odsouzen za napadení

Za podezřelého policie označila Jeffersona Lewise, který byl v minulosti odsouzen za fyzické napadení a nedávno opustil věznici. Lewis se podle Reuters ve čtvrtek sám vydal jednomu domorodému táboru, kde se obyvatelé rozhodli sami si vymoci spravedlnost.

Muž, kterého místní zbili do bezvědomí, skončil v nemocnici, ale jeho zranění nebyla vážná, takže ho policie letecky dopravila do vazby v severoaustralském Darwinu, který je metropolí Severního teritoria.

Řidič na festivalu Comic-Con v Melbourne najel do lidí, jeden člověk zemřel

Mezitím se ale domorodci shromáždili u nemocnice v Alice Springs, kde lékaři Lewise ošetřovali. Na záběrech odvysílaných televizí ABC volal dav po odplatě. To podle Reuters v domorodém podání znamená fyzické potrestání.

Lidé, kteří se snažili do nemocnice proniknout, útočili na policisty i zdravotníky, zapalovali ohně a poničili několik policejních a hasičských vozů a také sanitek.

„Hrozný souběh okolností“

Policie k rozehnání davu použila slzný plyn. Pět lidí bylo kvůli násilným nepokojům zatčeno. Škody na majetku, včetně krádeže zboží z regálů na čerpací stanici u nemocnice, se podle policie odhadují na více než 180 tisíc australských dolarů (asi 2,7 milionu korun).

Policejní komisař Severního teritoria Martin Dole oznámil obvinění proti Lewisovi dnes ráno.

„Je to hrozná událost a hrozný souběh okolností a naše myšlenky zůstávají pevně s rodinou (oběti),“ řekl policejní komisař Severního teritoria Martin Dole. Požádal komunitu Australců, aby respektovala soudní proces.

Zabil policisty, místní ho kryjí. V Austrálii pátrají po „suverénním občanovi“

Rodina dívky dříve vyzvala veřejnost, aby potrestání přenechala soudům. „My si vyhraďme čas na truchlení,“ prohlásil Robin Granites, staršina místní komunity a mluvčí rodiny.

Austrálie má 27 milionů obyvatel, z nichž podle Reuters 3,8 procenta tvoří domorodci. V Severním teritoriu jejich podíl činí zhruba 30 procent. Zemi obývají nejméně přes 50 tisíc let, jejich práva ale britská kolonizace přehlížela, což dodnes tvoří jednu z historických zátěží australské společnosti.

1. září 2025
