Policisté následně zahájili rozsáhlé vyšetřování možné vraždy, o němž v pondělí oficiálně informovali. Už o několik hodin později ale uvedli, že forenzní testy prokázaly, že v kufru není mrtvý člověk.
Obsah kufru byl podle policejní komisařky Lindy Bradburyové z okrsku Hume původně považován za pozůstatky ženy, protože působil velmi realisticky. Figurína byla oblečená, měla vlasy a piercing a také skvrny připomínající modřiny a odřeniny.
Údajný nález mrtvé ženy v kufru vzbudil v Austrálii velký mediální zájem, takže Bradburyová v pondělí ráno poskytla několik rozhovorů v televizi a rádiu. Zmiňovala mimo jiné, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a policie se snaží zjistit, jak dlouho u silnice leželo.
O několik hodin později však Bradburyová informovala, že policie „jinými prostředky“ potvrdila, že to vůbec lidské tělo není.
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Poznamenala také, že na místo v neděli dorazili forenzní technici i vyšetřovatelé a že policie dodržela všechny postupy. Místní policisté nechali kufr na původním místě, dokud se na místo nedostavili detektivové z oddělení vražd. „Cílem je narušit místo činu co nejméně, aby byla zachována integrita našeho vyšetřování,“ uvedla.
V neposlední řadě policistka podotkla, že pro dvojici mužů, kteří kufr objevili, byl nález „celkem šokující“. „Včera je to zasáhlo a spojíme se s nimi, abychom jim dali vědět, že to nebyly lidské pozůstatky,“ sdělila.
Dodala, že policejní vyšetřování je nyní uzavřeno.
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