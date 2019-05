Australan našel detektorem hroudu zlata, měla hodnotu přes sto tisíc dolarů

O neobvyklém nálezu informoval pomocí sdílených fotografií obchod v Kalgoorlie, kde si muž nechal valoun ocenit a kde ho i následně prodal. Muž, který nechtěl být jmenován, byl místním amatérským hledačem zlata.

Odborníci říkají, že podobné nálezy se mezi amatérskými hledači zlata dějí několikrát za rok. Zhruba tři čtvrtiny zlata vytěženého v Austrálii pochází právě odsud, z regionu Kalgoorlie.

