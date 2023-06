Australané slavili zimní slunovrat, nazí se vrhali do ledové řeky

Obvykle se v tomto ročním období do řeky Derwent v tasmánském Hobartu odváží jen ti nejodolnější, a to v silném neoprenu. Zimní slunovrat a konec hobartského zimního festivalu Dark Mofo však za východu slunce oslavilo na dva tisíce místních a cizinců. Při pocitové teplotě -2 stupně Celsia se do vody vrhali pouze s plaveckými čepicemi.