Muslim nutil spolužáka líbat mu botu. Incident si děti točily i fotily

Jeden z incidentů, který se dokonce objevil na sociálních sítích, se stal dvanáctiletému židovskému chlapci v Melbourne. Jeho matka ho popsala zpravodajskému webu Australian Jewish News.

Jejího syna podle ní vylákal jeden ze spolužáků do parku. Chlapec si myslel, že budou hrát míčové hry. Místo toho ho skupina podobně starých spolužáků pod pohrůžkou násilí donutila, aby si klekl na zem a políbil botu jeho muslimského spolužáka.

Celý incident si točili i fotografovali. Záznam se poté objevil na internetu a šířil se po sociálních sítích. Tím však chlapcova šikana teprve začala. V následujících měsících se stal terčem antisemitských nadávek i útoků. Volali na něj mimo jiné, že je „židovská opice“.

